"أديب" يذيع مكالمة مسربة لإخواني هارب مع "الأخت سامية" يكشف فضيحة (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيل صوتي مسرب لأحد عناصر جماعة الإخوان الهاربين يعترف فيه بنشر فيديوهات لمظاهرات قديمة.





وجاء نص الرسالة الصوتية، كالآتي، "أخت سامية السلام عليكم.. مطلوب من الأخوة في مصر أنهم يبتدوا يشدوا حيلهم، ويروحوا الأماكن المختلفة، وياريت كل واحد يروح في مكان مش كلنا في مكان واحد، بحيث يتم تصوير فيديو، ويتبعت على طول بحيث ننشره ونشجع الناس.. لأن في ناس مازالت بتنزل صور وفيديوهات قديمة".





وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الإخواني الهارب بيقولهم بننشر فيديوهات قديمة... بينشروا فيديوهات مضروبة، إحنا عندنا أرقامهم اتصلوا عليهم"، لافتًا إلى أن الهارب محمد علي نشر فيديو آخر يخبر الناس أنهم ينتظروا أمام منازلهم، مضيفا: "الإخوان كانوا فاكرين أن النهاردة ستكون النهاية"، كاشفًا أن خطة الإخوان القادمة ستكون الحشد ليوم 19 نوفمبر القادم.





واستعرض "أديب"، بيانات عدد من قيادات الإخوان الهاربة التي تقود نشاط اللجان الإليكترونية لمهاجمة مصر ومؤسساتها، حيث كشف عن الأسم الحركي لهم، ورقم البطاقة القومي، ومكان آخر تواجد لهم، معقبا: "محمد علي مجرد مركوب، إحنا بنتعامل مع المخابرات التركية والقطرية".



