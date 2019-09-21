"أديب" يفاجئ الإخوان: سيصابوا بصدمة لما يلاقوني عرضت الكلام ده (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيل صوتي لأحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين يكشف فشل دعوات الإخوان للتظاهر، وجاء نص الرسالة الصوتية كالآتي، "يا جماعة إحنا قولنا الناس تنزل أمام بيوتهم، حتى يكون هناك تجمعات بشكل كبير حتى يتم التحرك، وإذا كان حد نزل ميدان التحرير فهذا مجرد اجتهادات".





وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن صاحب التسجيل الصوتي يدعو أتباعهم عدم النزول إلى ميدان التحرير لأن ليس به أحد، مطالبهم إياهم بالوقوف أمام منازلهم فقط.





وعقب "أديب"، "الإخوان سيصابوا بالصدمة لما يلاقوني عرضت الكلام ده.. أنا هجيب من عندهم مش من عندي".





واستعرض "أديب"، طريقة اللجان الإلكترونية بتفعيل هاشتاج "كفاية بقي يا سيسي"، حيث يقومون بشراء الصفحات والمواقع وتحويلها باسم الهاشتاج، حتى يخدعوا المواطنين أن هناك أعداد كبيرة تؤيد الهاشتاج، عارضا رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري،



