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"أديب" يفاجئ الإخوان: سيصابوا بصدمة لما يلاقوني عرضت الكلام ده (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:35 ص
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أديب يفاجئ الإخوان: سيصابوا بصدمة لما يلاقوني عرضت الكلام ده (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيل صوتي لأحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين يكشف فشل دعوات الإخوان للتظاهر، وجاء نص الرسالة الصوتية كالآتي، "يا جماعة إحنا قولنا الناس تنزل أمام بيوتهم، حتى يكون هناك تجمعات بشكل كبير حتى يتم التحرك، وإذا كان حد نزل ميدان التحرير فهذا مجرد اجتهادات".

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن صاحب التسجيل الصوتي يدعو أتباعهم عدم النزول إلى ميدان التحرير لأن ليس به أحد، مطالبهم إياهم بالوقوف أمام منازلهم فقط.

وعقب "أديب"، "الإخوان سيصابوا بالصدمة لما يلاقوني عرضت الكلام ده.. أنا هجيب من عندهم مش من عندي".

واستعرض "أديب"، طريقة اللجان الإلكترونية بتفعيل هاشتاج "كفاية بقي يا سيسي"، حيث يقومون بشراء الصفحات والمواقع وتحويلها باسم الهاشتاج، حتى يخدعوا المواطنين أن هناك أعداد كبيرة تؤيد الهاشتاج، عارضا رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري، 

وكان نص حديثه، "يا شباب في شباب كثير اتحمس جدا، وعملوا فيديوهات بوشهم على أنهم نازلين يوم الجمعة، وداعمين محمد علي، أي حد هيعمل كده يبقا خلاص هتكسر النظام، لو قدرنا عدد كبير من الشباب يطلعوا بوشهم، ويدعموا محمد علي، كل شاب وفتاة متخافوش اعملوا فيديو واطلعوا بوشكم.. بس أنا مبقولش لحد يعمل كده، فكروا كويس".
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