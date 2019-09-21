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رئيس جامعة القاهرة: المنتقبة ملزمة بكشف وجهها في المحاضرات (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:36 ص
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رئيس جامعة القاهرة: المنتقبة ملزمة بكشف وجهها في المحاضرات (فيديو)
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن خطة الجامعة للتخلص من أفكار المتطرفين.

وقال "الخشت"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه تم استخدام مبدأ الإزاحة للتخلص من الأفكار السلبية ويحل مكانها الأفكار الإيجابية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة: "نقوم بعمل بحوث وأنشطة فنية ورياضية للتخلص من الأفكار الهدامة والمتطرفة"، مشددا على أن يوجد خلايا نائمة في جامعة القاهرة، معلقًا: "ليس لدينا مكان للإرهابي والفكر المتطرف أو نوع من التحرك يدل على هذا النوع". 

وتابع "الخشت": "لأول مرة سيكون لدينا أوركسترا في جامعة القاهرة، وهي إضافة مهمة جدًا".

وحول منع استخدام النقاب أثناء التدريس قال: "ملتزمون بحكم مجلس الدولة فيما يخص النقاب، والذي منع ارتداء النقاب أثناء التدريس أو الكشف الطبي أو العمليات الجراحية".

واستطرد قائلًا: "يمكن للمنتقبة التجول في المستشفى أو الجامعة لكن داخل غرفة العمليات أو المحاضرات لابد أن تكشف وجهها"، لافتًا إلى أن تغطية الوجه أثناء الصلاة والحج لا يجوز.

وأكمل رئيس جامعة القاهرة قائلًا: "لا نتعسف مع المنقبة وكشف الوجه في التدريس ليس بدعة وإنما فرض آلهي في الحج والصلاة".

في سياق أخر، قال إن المدينة الجامعية تستوعب 14 ألف طالب وطالبة، مؤكدا نه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية هذا العام

وأردف قائلًا: "قيمة مصروفات المدينة الجامعية 360 جنيه شهريا، ومجانا لغير القادرين"، متابعًا: "قمت بإلغاء شهادة الفقر وعفيت 5 آلاف طالب من مصروفات المدينة الجامعية".

وتابع: "هذا العام الكتاب الجامعي لن يزيد عن 50 جنيه لأى كتاب في جميع التخصصات، ولا زيادة في المصروفات الجامعية سواء انتساب وانتظام".
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