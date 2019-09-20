ماذا قال علي معلول عن تتويج الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك؟
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:26 م
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عمر محمد
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أكد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي على معلول، أن فريقه استحق التتويج بالسوبر المحلي بعد الفوز 32 على منافسه التقليدي الزمالك في مباراة اليوم.
وأضاف أن الأهلي دائمًا يضع عينيه على منصات التتويج، ولا يرضى إلا بالمركز الأول، ومن ثم نجحنا اليوم في تحقيق هدفنا بالفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر.
وأكد معلول أن جميع لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ولعبوا المباراة بثقة ووعي وأمامهم هدف واحد وهو الفوز باللقب كأس السوبر الذي يعد بطولة غالية تضاف لتاريخ النادي وتكتب في سجلات هذا الجيل من اللاعبين.
وأشار معلول إلى أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وإسعاد جماهير الأهلي التي تحملت الكثير بغياب الأميرة الإفريقية عن القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا الجيل سيقاتل لحصد اللقب الإفريقي.
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