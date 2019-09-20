ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على سبب أزمة مرتضى منصور مع مجلس إدارة الأهلي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
تعرف على سبب أزمة مرتضى منصور مع مجلس إدارة الأهلي
صورة_من_المباراة
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
نشبت أزمة قوية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارة النادي الأهلي في مقصورة ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد انتهاء المباراة مباشرة وتتويج القلعة الحمراء بلقب السوبر المصري.

وكان مرتضى منصور قد اشتبك مع احد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل لفظي، بعدما رأى أعضاء مجلس الإدارة يلتقطون صور تذكارية في المقصورة عقب التتويج.

ورد محمد مرجان مدير النادي الأهلي على السباب الذي تعرض له أعضاء مجلس إدارة الفريق، ولكن فصلوا رجال الأمن بين مسئولي الفريقين.

وقرر لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق عدم تسلم الميداليات الفضية بعد الخسارة من النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء هذا الرفض من لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد الهجوم الذي تعرضوا له من قبل جماهير النادي الأهلي وتوجيه السباب لهم عقب المباراة مباشرة.

وتوج منذ قليل النادي الأهلي بلقب السوبر المصري لنسخة 2018 على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن النادي الاهلي هو بطل نسخة السوبر المصري الأخيرة لموسم 2017 بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الإمارات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
2
x
17:20
1
أبها
الفيحاء
0
x
17:35
1
الوحدة
النصر
0
x
19:20
1
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
3
x
20:00
2
الزمالك