مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا



وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث المركز وبقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز تبين حدوث المشاجرة بين كلًا من: طرف أول: " على. ح. ع. ا" ٤٠ عامًا موظف، وتوفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والضهر " -" خلف. ا. أ" ٦٨ عامًا فلاح، ومصاب" برش خرطوش بالقدمين " -" رائد. ف. ع " ٤٤ عامًا فلاح ومصاب" برش خرطوش بالقدمين " -" حسن. ح. أ. ا " ٣٥ عامًا خفير خصوصي، ومصاب" برش خرطوش بإنحاء متفرقة بالجسم" -" عادل. أ. ع " ٦٠ عامًا بالمعاش -" محمد. م. ع " ٤٥ عامًا تاجر -" عبد اللطيف. ش. ع" ٦٠ عامًا صاحب شركة -" أحمد. ع. ع " ٧٩ عاماََ بالمعاش - "عمرو. أ. ع" ٣٨ عامًا طبيب بيطري -" أحمد. ر. م " ٣٥عامًا صيدلي وطرف ثاني: " على. ر. أ " ٣٠ عامًا فلاح -" علاء. ع. ع" ٣٤ عامًا عاطل - " محمد. ه‍‍. م" ٤٢ عامًا فلاح - " خالد. أ. ع" ٥٤ عامًا حاصل على دبلوم - " شعبان. ر. أ " ٥٠ عامًا خفير خصوصي - "صابر. ر. أ " ٢٨ عامًا خفير خصوصي - "حسن. ر. أ " ٣٨ عامًا خفير خصوصي - " محمد. أ. م" ٣٥ عامًا خفير خصوصي - "جمال. أ. م " ٢٨ عامًا خفير خصوصي.



بينما أكدت تحريات وحدة المباحث حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب النزاع على قطعة أرض بمنطقة شلبي.



حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.



وعلي جانب اخر، أصيب 8 أشخاص، من بينهم 6 طلاب إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق الجيش المار على محافظة المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة المنيا، من قبل مستشفى المنيا العام يفيد بوصول 8 مصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص متجهة إلى محافظة أسيوط.



وبانتقال قوات الأمن تبين أن المصابين هم: "على حسين سلمان هريدى"، 14 عاما، طالب، مقيم بمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في العمود الفقري وسحجات وكدمات شديدة بالظهر، و"كريم ماهر عبد المعبود" 18 عاما، بدون عمل، مقيم بمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، "عبد الرحيم عبد الرازق عبد الرحيم"، 14 عاما، طالب، مقيم بمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، مصاب بجرح رضى بفروة الرأس نحو 2 سم، وسحجات وكدمات متفرقة.



وتشمل قائمة المصابين: "مروان محمد صالح عبد العال"، 12 عاما،طالب،مقيم بمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، "إبراهيم صابر إبراهيم أحمد"، 18 عاما، طالب، مقيم بمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، مصاب بكدمات متفرقة بالظهر، "أحمد عيسى صابر صبرة"، 19عاما، طالب، مقيم بمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، "محمد صالح عبد العال عمار"، 40 عاما، مقاول، مقيم محافظة أسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، "حسن عبدالناصر حسن"، 15 عاما، طالب، وسحجات وكدمات متفرقة مقيم بمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط.



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير حركة السير على طريق الجيش الصحراوى.

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون؛ إثر مشاجرة بين طرفين بمنطقة شلبي بالمنيا، شهدت تبادلا إطلاق النار؛ بسبب النزاع على قطعة أرض.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بمنطقة شلبي.