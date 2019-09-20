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سفارة المملكة بفرنسا لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التظاهرات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:06 م
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سفارة المملكة بفرنسا لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التظاهرات
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الفجر السعودي
 
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حذرت سفارة المملكة لدى فرنسا، اليوم، المواطنين الزائرين والمقيمين من الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس.

 وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة يوم غدٍ السبت الموافق 21 سبتمبر.

كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 – 0033626238195

وتشهد فرنسا، السبت، احتجاجات جديدة لحركة السترات الصفراء والتي تتزامن مع بدء أيام التراث، كما ينضم عدد من النقابات العمالية والمتقاعدين للمظاهرات احتجاجا على بعض سياسات الحكومة الفرنسية.

 

وقامت الشرطة بنشر 7500 فرد أمن في العاصمة باريس لحماية المنشآت وتأمين المظاهرات خوفا من وقوع أعمال عنف.


ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تتم مظاهرات الغد بكل هدوء، والتي دعت إليها عدة مجموعات على رأسها حركة السترات الصفراء.

 

وأكد ماكرون إنه من الجيد أن يعبر الشباب عن آرائهم لكن يجب أن يتم ذلك في هدوء، والتي تتزامن مع فعاليات أيام التراث، داعيا إلى أن يتم التظاهر بطريقة جيدة ومتناسقة وهادئة حتى يتمكن الصغار من زيارة المباني التاريخية والتمتع بالتراث.


وحسب المواقع التابعة لحركة "السترات الصفراء"، فإن المتظاهرين سيحاولون اقتحام المقرات الحكومية أو التسلل إليها مع جموع المواطنين.

 

وعلى أثر ذلك، طلبت قيادة الشرطة من الإليزيه ورئاسة الحكومة إقفال مقريهما وإلغاء الاحتفالات خوفا من اندساس ناشطي السترات الصفراء وأصحاب "القمصان السود".

 

وكانت حركة "القمصان السوداء" الفوضوية أعلنت انضمامها إلى دعوة "السترات الصفراء للتظاهرات.

 

ورفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة، إدوارد فيليب، إقفال المقرات، وطالبا بإتخاذ تدابير مشددة لمراقبة الداخلين.

 

وأعلنت الشرطة نشر نحو 5 آلاف رجل أمن في باريس وإقفال الطرقات المؤدية إلى جادة الشانزليزيه وغيرها من المقرات الرسمية التي تصنف مبان أثرية.

 

وتتخوف الأجهزة الأمنية من اندلاع أعمال شغب، على غرار تلك التي وقعت في تحرك السترات الصفراء، ديسمبر الماضي.


ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة حركة "السترات الصفراء" إلى تنظيم مظاهرات، غدا السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتزامن مع يوم التراث الوطني.

 

وقال الناشطون إنهم سيستغلون مناسبة يوم التراث وفتح قصر الرئاسة "الإليزية" ومقرات الحكومة ومجلس النواب وغيرها من المباني الحكومية الأثرية أمام المواطنين.

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