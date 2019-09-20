شوبير يودع الطفل الزمالكاوي بعبارات مؤثرة

أعرب الإعلامى أحمد شوبير ونائب رئيس مجلس اتحاد الكرة السابق، وفاة مشجع الزمالك الصغير أدهم الكيكي الذي وافته المنية قبل حضوره مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك اليوم إثر حادث سير.





وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الطفل الصغير أدهم أثناء التوجه لملعب الجيش في برج العرب، خالص العزاء لأسرة ادهم ربنا يرحمه ويجعل مثواه الفردوس الأعلى يارب العالمين".





وسيطرت حالة من الحزن على أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل ادهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.

إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الطفل الصغير أدهم أثناء التوجه لملعب الجيش في برج العرب .





وفاز الأهلي بالمباراة وتوج باللقب؛ بعد التفوق على الزمالك بنتيجة 3-2؛ تقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة؛ قبل أن يقلص الزمالك الفارق بهدفين؛ قبل أن يطلق الألماني فليكس بروتش صافرة النهاية.





وأحرز ثلاثية الأهلي النيجيري جونيور أجاي هدفين وحسين الشحات هدف، بينما قلص محمود علاء النتيجة بهدفين من ركلتين جزاء.





واستطاع فايلر، في الدخول للقائمة الذهبية لمدربين الأهلي المتوجين باللقب؛ ليصبح المدرب السادس المتوج باللقب في تاريخ النادي.





ومارس الأهلي هوايته المفضلة بالتتويج على حساب الزمالك؛ بالسوبر لينجح في الفوز باللقب الخامس على حسابه مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض.