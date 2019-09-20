ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شوبير يودع الطفل الزمالكاوي بعبارات مؤثرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:12 م
Advertisements
شوبير يودع الطفل الزمالكاوي بعبارات مؤثرة
الطفل المتوفي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أعرب الإعلامى أحمد شوبير ونائب رئيس مجلس اتحاد الكرة السابق، وفاة مشجع الزمالك الصغير أدهم الكيكي الذي وافته المنية قبل حضوره مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك اليوم إثر حادث سير.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الطفل الصغير أدهم أثناء التوجه لملعب الجيش في برج العرب، خالص العزاء لأسرة ادهم ربنا يرحمه ويجعل مثواه الفردوس الأعلى يارب العالمين".

وسيطرت حالة من الحزن على أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل ادهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الطفل الصغير أدهم أثناء التوجه لملعب الجيش في برج العرب .

وفاز الأهلي بالمباراة  وتوج باللقب؛ بعد التفوق على الزمالك بنتيجة 3-2؛ تقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة؛ قبل أن يقلص الزمالك الفارق بهدفين؛ قبل أن يطلق الألماني فليكس بروتش صافرة النهاية.

وأحرز ثلاثية الأهلي النيجيري جونيور أجاي هدفين وحسين الشحات هدف، بينما قلص محمود علاء النتيجة بهدفين من ركلتين جزاء. 

واستطاع فايلر، في الدخول للقائمة الذهبية لمدربين الأهلي المتوجين باللقب؛ ليصبح المدرب السادس المتوج باللقب في تاريخ النادي.

ومارس الأهلي هوايته المفضلة بالتتويج على حساب الزمالك؛ بالسوبر لينجح في الفوز باللقب الخامس على حسابه مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
2
x
17:20
1
أبها
الفيحاء
0
x
17:35
1
الوحدة
النصر
0
x
19:20
1
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
3
x
20:00
2
الزمالك