ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الخشت": 50% من موازنة جامعة القاهرة تمويل ذاتي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
Advertisements
الخشت: 50% من موازنة جامعة القاهرة تمويل ذاتي
محمد الخشت
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن رصيد الجامعة في البنوك، موضحا أنه وصل إلى مليار و800 مليون جنيه.

وأضاف "الخشت" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن التبرعات للفرع الدولي وصلت إلى 24 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك مشروع بين جامعة القاهرة واليابان فيما يخص أبو الريش والمستشفى الياباني لزيادة الطاقة الاستيعابية، واصفا تبرعات القصر العيني ومعهد الأورام بأنها جيدة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "مستشفى قصر العيني تشهد ضغطًا كبيرًا، ويتحمل 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية الحالية"، لافتا إلى أن هناك توجه لإنشاء فرع جديد لحل أزمة الطاقة الاستيعابية.

ولفت إلى أن جامعة القاهرة تعقد تحالفات واتفاقيات دولية مع جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، منوها إلى أن 50% من موازنة الجامعة تمويل ذاتي من مواردها.

ونوه رئيس جامعة القاهرة إلى أن موازنة الجامعة حوالي 5 مليارات جنيه و600 مليون جنيه من بينها 3 مليارات و600 مليون من الدولة و3 مليار من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكمل رئيس جامعة القاهرة: "نعمل على تطوير العقل بشكل عام، وتطوير عقل البحث العلمي، والعملية التعليمية بشكل خاص".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميزانية جامعة القاهرة جامعة القاهرة توك شو
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:15
-
الفيصلي
الفتح
-
x
17:20
-
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
واتفورد
إيفرتون
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيغو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
كولن