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عمرو أديب ردا على الإخوان: "هاتوا إثباتات على السيسي وابنه"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
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عمرو أديب ردا على الإخوان: هاتوا إثباتات على السيسي وابنه
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما تزعمه جماعة الإخوان وقياداتها عن محمود السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هما عايزين يعملوا جمال مبارك ستايل.. هاتوا إثباتات على السيسي وابنه".

وأضاف "أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أقذر حاجة أنهم يتحدثوا عن حرم الرئيس السيسي"، كاشفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اجتمع مع عدد من الإعلاميين في إحدى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبهم بعدم التعرض لوالدة أمير قطر، متابعا، "الرئيس السيسي قال مينفعش نتعرض للنساء".

واستطرد: "محمد علي مركوب، ومالهوش لازمة، ولا يسوى"، متوعدا جماعة الإخوان أنه سيعرض محادثات من الجروبات السرية لهم، معقبا: "هيتصدموا.. وهعرض أرقام تليفونات واتصلوا عليهم وقولوا لهم عمرو أديب بيتكلم عليكم".

وتابع، "مصر مش هتبقا جمهورية موز.. كل يومين نمشي رئيس ونجيب واحد، مش عايزينه بلاش تنتخبوه المرة الجاية، عندكم مشاكل نتكلم فيها، بس مش كل شعب عنده مشكلة نجيب البلد الأرض طب هنعيش إزاي"، مستطردا ساخرًا من إعلان حزب الكرامة تجميد نشاطه، قائلا: "هو نشاط حزب الكرامة إمتى كان سايل".

ووجه رسالة إلى مهاجمي مصر من الخارج، قائلا: "تعالوا مصر هجموها من الداخل.. بتهاجموا من بره إزاي"، متابعا: "أنا عايز اعمل هاشتاج خليك راجل للي بيهاجموا مصر من الخارج".
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