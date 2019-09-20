فيفا يهنئ الأهلي بلقب السوبر

معلول: الفوز بالسوبر يمنحنا دفعة قوية

متولي يتحدث عقب فوز الأهلي بلقب السوبر



عبر التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب تتويج فريقه بقلب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 3-2.وأضاف عقب نهاية المباراة :"مبروك لجماهير النادي الأهلي واللاعبين ومجلس الإدارة على هذا اللقب".وتابع :"كنا نعرف أن المباراة صعبة مع منافس محترم، وروح قميص الأحمر ظهرت في مباراة اليوم"وواصل :"نتمنى أن يكون الفوز باللقب دافع معنوي كبير في الفترة المقبلة".وأشار :"لو جمهور الأهلي متواجد في الموسم الماضي كنا حسمنا لقب الدوري منذ فترة كبيرة".وأتم حديثه :"نسعى لتحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة لإسعاد جمهور الأهلي".أعرب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على أول بطولة لي مع النادي الأهلي، الفرحة لا توصف".وتابع :"المباراة كانت مهمة للغاية وكان لا بد من التتويج باللقب واللاعبين كانوا على قدر المسئولية".وزاد :"الإصابة في العضلة الخلفية وطبيب الفريق سيقوم بتشخصيها، وأشكر الجمهور على المساندة الكبيرة لللاعبين وكانوا ممتعين للغاية".وواصل :"أتمنى مساندة الجماهير دائمًا وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في الفترة المقبلة".وأشار :"أي لاعب يحلم باللعب للنادي الأهلي، وجمهور مثل جمهور النادي الأحمر، كنت أتمنى استكمال المباراة ولكن هذه قسمة ونصيب والحمد لله".وأردف :"قميص النادي الأهلي مسئولية كبيرة لأن الجميع داخل النادي يعلم جيدًا قيمة هذا القميص"