"المرور" تكشف موقع فعالية اليوم الوطني ۸۹ بالمدينة المنورة

كشفت الإدارة العامة للمرور، موقع فعالية اليوم الوطني ۸۹ بالمدينة المنورة والطرق المؤدية إليه، مشيرة إلى أن موقعها على طريق علي بن أبي طالب.

وأوضحت مواقف النقل الترددي: والتي تنقل الزوار إلى مقر الفعالية من خلال محطة الراشد مول – العالية مول – شوران أمام مكتب العدل ونبدأ الخدمة من الساعة 3 عصرًا إلى الـ11 مساءًا.

وأفادت بأن العلامة الخضراء على الخريطة المرفقة، توضح الخطوط البديلة لسير المركبات والوصول لمقر الفعالية، أما العلامة البرتقالية فتدل على أنه يسمح بالمرور المحلي فقط المركبات الخدمات و الطوارئ.

وأشارت إلى أن العلامة الحمراء تدل على ان الطريق مغلق أمام القادمين من طريق الملك عبدالله – وشوران وطريق الحزام ويمكنهم استخدام الطرق البديلة الموضحة باللون الأخضر.

وأهاب مرور المدينة المنورة بمستخدمي الطريق باتباع تعليمات وإرشادات رجال المرور.

شهدت سماء محافظة جدة اليوم الجمعة، عروضًا جوية بعددٍ من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين .

وحلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي باستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع F15s، F15C، تورنيدو، تايفون وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود؛ حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض .

وتحتفل المملكة كل عام في 23 من سبتمبرباليوم الوطني السعودي ويحرص الكثير من الطلاب والمعلمين إلى تجهيز كلمة في حب الوطن 89 بالتزامن مع احتفال المملكة باصدار المرسوم الملكي بتحويل اسم الدولة “مكة و الحجاز و ما يتبع إليها”الى المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الاولى عام 1353.

يأتي الاحتفال باليوم الوطني السعودي يوم الجمعة 20 سبتمبر حسبما أعلنت وزارة العدل و التنمية الجتماعية السعودية عن موعد الاجازة لهذا العام، على أن يمتد موعد إجازة العيد الوطني “اليوم الوطني السعودي في هذا العام” من الجمعة 20 سبتمبر الجاري الموافق 20 المحرم 1441هـ إلى يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 المحرم 1441هـ”.