نحس سبتمبر يلاحق الزمالك في مباريات القمة

توج النادي الأهلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر ببطولة كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري

استطاع النادي الأهلي المصري أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.





مواجهات الزمالك والأهلي في شهر سبتمبر

ومازال نحس شهر سبتمبر يلاحق نادي الزمالك في مواجهات القمة ضد النادي الأهلي نظيره التقليدي.

وبلقاء اليوم فقد تواجه الأهلي والزمالك في 16 مباراة من قبل بشهر سبتمبر على مر تاريخ مواجهتهم بمختلف المسابقات سواء الدوري المصري أو كأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات خلال شهر سبتمبر بينما حقق الزمالك الفوز في 4 مباريات فقط وسيطر التعادل بين الفريقين على مباراتين.





أخر مواجهة جمهت الفريقين في شهر سبتمبر بخلاف مباراة اليوم

يذكر أن أخر لقاء جمع الفريقين في هذا الشهر كان يوم 21 سبتمبر 2015 ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شئ على ملعب بتروسبورت.





لقب السوبر الحادي عشر للأهلي على مدار تاريخه

وبعد فوز الأهلي بلقب السوبر اليوم يحصد المارد الأحمر اللقب الحادي عشر له على مدار تاريخه، كما حقق اللقب الثاني له هذا الموسم عقب فوزه ببطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباريات الزمالك والأهلي القادمة في الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي الاتحاد السكندري بينما يواجه نادي الأهلي نظيره نادي سموحة يوم الإثنين القادم 23 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.