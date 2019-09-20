صاحب مبادرة "مشاوير الهمم" يكشف تفاصيلها (فيديو)



وعلق الإعلامي أحمد فايق، قائلًا: "الأزمات توجعنا، ونعجز عن حلها ولكن نتعلم منها ونتأثر بها، من رحم الأزمات تولد الحلول".



وأوضح "فايق"، خلال برنامجه، أنه قرر أن ينفذ هذا المشروع بعد وفاة والدته، لافتًا إلى أنها وسيلة لنقل لكبار السن، وخاصة من لا يستطيعون التحرك بدون كرسي متحرك، معلقًا: "مشوار العلاج أو الكشف عند طبيب يكون عبء كبير على هؤلاء".



كشف خالد خيري، صاحب مبادرة "مشاوير الهمم" للتخفيف عن معاناة كبار السن ومتحدي الإعاقة، تفاصيل المبادرة، لافتًا إلى أنه بدأ الفكرة من تجربة شخصية، موضحًا أن والدته كانت سيدة مسنة وتعاني من مشكلات في جسدها تعيقها عن الحركة.وأضاف "خيري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه فكر في فكرة تستطيع من خلالها والدته أن تتحرك هي وكثير غيرها، موضحًا أن الفكرة تعتمد على عمل خروجة سهلة وميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.وتابع أنه فكر في توفير وسيلة انتقالات مريحة ومخصة لهم، متابعًا: "بدأ الناس يتعاملون معنا واحدة واحدة إلى أن كسبنا ثقتة العملاء"، مستكملًا: "نختلف عن أي نظام توصيل متواجد في مصر، نحن نقدم خدمة شاملة ومتكاملة، والأسعار مثل أي مشروع يكون في المتناول".واستطرد "خيري": "بنطلع ناس للعميل لحد شقته ينزله من بيته، وبنوديه المكان إللي عايزه ونستناه ونرجعه بيته تاني"، لافتًا إلى أن السيارات مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.