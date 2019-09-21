الخشت: تبرعات معهد الأورام وصلت لـ 60 مليون جنيه.. وحاكم الشارقة وعدني بـ 160 مليون (فيديو)

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن تبرعات معهد الأورام وصلت في منتصف أغسطس حوالي 60 مليون جنيه.





وأضاف "الخشت"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة وعدنا منذ عامين بالتبرع بـ 160 مليون جنيه لمعهد الأورام.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة: "حاكم الشارقة يعشق مصر، وتربى فيها، وقام بعمل رابطة للبوابين"، مشيرًا إلى أن حاكم الشارقة تعلم في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، معلقًا: "راجل جميل جدا".





وتابع: "منذ عامين وأثناء حضوره منتدى الشباب العالمي، طلب أن يتبرع لمعهد الأورام بمبلغ 160 مليون جنيه"، معلقًا: "وعدني بالمبلغ وبيتنفذ بطرق مختلفة عن طريق شيكات مرحلية.. حيث تنتهي الشركات من تطوير مرحلة ثم تطلب حسابها، ولجان تدرس هل تستحق الشركة المبلغ أم لا وهل تم الانتهاء من عملية التطوير أم لا، وبعد ذلك تخرج اللجنة أمر الدفع ويسددها حاكم الشارقة، وهكذا".





في سياق أخر، كشف رئيس جامعة القاهرة أن تطوير مستشفى القصر العيني سيتكلف نحو 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن القرض السعودي سيتكفل بتغطية بنصف التكلفة.





ونوه "الخشت" إلى أن القرض السعودي الخاص بمستشفيات القصر العيني دون فوائد، لافتًا إلى أنه سيتم دفع القرض على عدة مراحل، معلقا: "هم شركاء لنا في كل خطوة.. وبيختاروا معنا مدير المشروع والاستشاري وغيره".