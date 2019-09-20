تعرف على تكلفة تطوير معهد الأورام (فيديو)

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عقب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ما تردد حول تبرعات معهد الأورام قائلًا: "لم أخطئ.. لدنيا مشكلة كبيرة في الرأي العام الناس بتصدق أي شيء دون التحقق منه".



وقال "الخشت"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن البعض يخطئ في نقل الأخبار وعدم تحري المعلومات من مصادرها اليقينية، متابعًا: "لدينا رغبة في التشفي في أي شيء والشماتة! بأسلوب قتل الشخصية واستهداف البعض".



وعلق ساخرًا على مشكلة سرعة تصديق الشائعات قائلًا: "لو حد اتكعبل في جنوب إفريقيا بيفرحوا.. في ناس بتشوف سعادتها في تعاسة الأخرين".



ونوه إلى أن المعهد يتلقى تبرعات بشكل دائم من أهل الخير، وله حساب حكومي تحت رقابة وزارة المالية، معقبًا: "نعمل بشفافية مطلقة وتحت رقابة صارمة فيما يخص معهد الأورام".



وعن عملية تطوير معهد الأورام قال إن أزمة معهد الأورام تم إدارتها بشكل مؤسسي، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ولذلك تم تجاوزها بشكل سريع، موضحًا: "اشتغلنا في العيد.. وقمنا بعملية تأهيل المعهد على ثلاثة مراحل الأولى عودة المعهد على ما كان عليه وتم إنجازها أما المرحلتين القادمتين هدفها التطوير".



وتابع أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطوير معهد الأورام إلى 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تطوير وجهات المعهد بالإضافة إلى إعادة أماكن مهدرة وعشوائية في المعهد.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة: "سنعمل على توسعة عيادة الألم وعيادة الكشف المبكر فضلًا عن توفير مكان آدمي لأهالي المرضى خاصة وأن بعضهم من محافظات بعيدة".



وأشار "الخشت" إلى أنه خلال 3 أشهر سيكون تم الانتهاء من تطوير جزئي في معهد الأورام، متابعًا: "المبنى الجنوبي إذا تم ترميمه وتطويره سيزيد الطاقة الاستيعابية 30%".

