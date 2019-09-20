"سخرية من الإخوان".. كيف دعم السياسيون العرب مصر ضد دعوات التخريب؟

دعى المقاول الهارب محمد علي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إلى مظاهرات حاشدة لهدم استقرار الدولة المصرية وإثارة الفوضى في البلاد، بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية وكلًا من قطر وتركيا، ولاقت دعوته هذه هجومًا عنيفًا عليه من قبل محللين سياسيين وإعلاميين وحتى مواطنين مدنيين بدول الخليج، ووقف الأشقاء العرب بجانب مصر في حربها ضد هذا المخطط الشيطاني.

وتستعرض "الفجر" أبرز تعليقات المحللين والسياسيين العرب، للرد على تظاهرات الإخوان المزعومة، خلال السطور القادمة.

وعي الشعب المصري

وكتب المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، تغريدة أثنى فيها على وعي الشعب المصري الذي سرعان ما فطن إلى ما يحاك له من قوى الشر التي تسعى إلى تخريب البلاد، ومحاولة استخدام الشعب وكسب تعاطفه وإثارة حماسه لتحقيق أهداف دنيئة ليس فيها مصلحة الدولة ولا الشعب.

وجاء في تغريدته: " وعي وإدراك الشعب المصري لن يعيد تكرار ( نكسة يناير هكذا أسميها)، بالإنصياع خلف الدعوات التي يحاول الإخوان التسويق لها للتظاهر لتوظيفها للعودة للمشهد، الإخوان جماعة انتهت وأصبحت من الماضي لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة إنتاج سيناريو 2011 بتصدير الإخوان للمشهد السياسي في مصر".

سخرية من دعوات الإخوان

بينما علقت الإعلامية والناقدة الإماراتية "مريم الكعبي" ساخرة من دعوات الإخوان المتكررة للتظاهر الذين لا يملون ولا يكلون في استغلال الأحداث وفي أوقات كثيرة افتعالها لكي يظهروا في الصورة، وقالت: "الثورة في مصر الساعة كم بتوقيت جرينتش، وإسقاط النظام قبل الغداء وإلا بعد الغداء، الأصدقاء في مصر أفيدونا".

من جانبه أكد المحلل السياسي السعودي " فهد ديباجي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن استهداف جماعة الإخوان الإرهابية للدولة المصرية ومؤسساتها، هو استمرار للطعن في الدول الأربع المقاطعة لجزيرة قطر ونظامها، ولكن بأساليب مختلفة واستخدام وجوه جديدة وغير مألوفة.

وشدد "ديباجي" على أن من يعتقد أن المعركة الدنيئة ضد الدولة المصرية ستتوقف فهو لا يعي ما يدور حوله، كما أوضح أن المصريين يجيدون التعامل مع الخونة بحسب تعبيره ويعرفون أهدافهم وتوجهاتهم، ومدى الحقد والكراهية التي يكنونها لمصر وشعبها.

فضح مخططات الإخوان

كما كتب الإعلامي الموريتاني " شيخ ولد سالك" تغريدة يفضح فيها مخططات الإخوان وتوجهاتهم الحقير، حيث قال: "الإخوان يعلمون تمامًا أن دولة الخلافة لم تكن دولة بالمفهوم الحديث لكنهم لم يجدوا طريقة أفضل من الترويج لها ليستقطبوا الشباب والهدف الوصول للحكم عندها سيتقيدون بمفهوم الدولة الوطنية المعاصر والدليل وصولهم للحكم في مصر لم يقطعوا العلاقات مع إسرائيل".

حفظ الله أرض الكنانة

اجتمع على حب مصر القاصي والداني، حيث ظلت الوطن لمن لا وطن له، وفتحت ذراعيها لأشقائها من الخليج إلى المحيط، لذا من الطبيعي أن تجد أن الجميع يدعو لمصر بالخير دائمًا، ومن بينهم السياسي اليمني " هاني مسهور"، الذي كتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلًا" حفظ الله أرض الكنانة مصر وشعبها العظيم من كل سوء ومكروه ورد كيد كل من عاداهم في نحره".

#احنا_معاك_ياريس

وفي سياقٍ متصل تصدر وسم " #احنا_معاك_ياريس" موقع التغريدات القصيرة تويتر لعدة أيام دعمًا لاستقرار الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث غرد من خلاله نشطاء تويتر بتغريدات ساعية لإحصاء الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس من تطوير البنى التحتية للطرق، والإنشاءات العملاقة مثل محور روض الفرج الذي سطّر بأحرف من نور اسم مصر في موسوعة غينس للأرقام القياسية بتسجيل كوبري "تحيا مصر" كأعرض جسر ملجم في العالم بعرض يصل إلى 66.80 مترًا.