البحر الأحمر× 24 ساعة: حقيقة إقالة المحافظ.. وظهور القرش الحوتي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها، النشرة اليومية لمواطني محافظة البحر الأحمر، والتي تهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي، اليوم الجمعة 20 - 9-2019 وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول تعرف عليها.





إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"

أصيب 4 أشخاص، ظهر اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.





حيث تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات المرفق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب- الغردقة "، وتم الدفع بعدد 3 سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات ولا توجد بينهم إصابات خطِرَة.





مصدر يكشف لـ "الفجر" حقيقة إقالة محافظ البحر الأحمر

نفى مصدر رفيع المستوى بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من شائعات بخصوص إقالة محافظ البحر الأحمر.





وأكد المصدر أن محافظ البحر الأحمر مستمر في منصبه ولا توجد أي معلومات بهذا الصدد من قبل أي جهات رسمية، وأن كل ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ما هو إلا مجرد شائعات.





وقال المصدر إن محافظ البحر الأحمر دخل صباح الأربعاء مستشفى الجلاء العسكري، بعد شعوره بالأم حادة في القدم اليمنى بعدما غادر محافظة البحر الأحمر لحضور اجتماع مجلس المحافظين لأول مرة بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد تم إرسال اعتزاز لعدم حضوره جلسة مجلس المحافظين التي انعقدت أمس الخميس وقد تم نقلة مساء يوم الأربعاء إلى المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية حيث تبين كان إصابتة بجلطة في القدم.









مهدد بالانقراض.. القرش الحوتي يعاود الظهور بالغردقة ويغازل السياح

رصد أعضاء جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، ظهور القرش الحوتي على شواطئ مدينة الغردقة.





ومن جانبه قال المهندس حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، بالبحر الأحمر، أن الجمعية رصدت ظهور القرش الحوتي، بمدينة الغردقة؛ وظهر فترة طويلة وكان السياح سعداء به.





وأكد الطيب، إن هذا حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة، بحماية البيئة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة وحدث مهم لترويج السياحة.





صاحب مقهى بالغردقة يتبرع بإيراد مباراة السوبر لصندوق تحيا مصر

أعلن محمد الشربيني أحد أصحاب الكافيهات بمدينة الغردقة السياحية، التبرع بجميع إيرادات مباراة السوبر المصري، لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك دعما لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنجاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية الحقيقية.



