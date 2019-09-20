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إيفانكا ترامب تثير الجدل بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:00 م
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إيفانكا ترامب تثير الجدل بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو)
إيفانكا ترامب
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وكالات
 
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أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في حفل زفاف مصممة الأزياء الإيطالية، ميشا نونو.

وأطلت "ترامب" في الزفاف، بفستان مكشوف الصدر، الأمر الذي دعا بعض مستخدمي موقع التغريدات "تويتر" لانتقادها على مظهرها.

ووصفت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية، فستان إيفانكا ترامب بأنه "جريء"، كما أشارت إلى أنه يبرز الكثير من بشرتها.


إيفانكا ترامب تثير الجدل بسبب ملابسها في حفل زفاف (فيديو)
وغردت مستخدمة على "تويتر"، قائلة لإيفانكا: "هذا الفستان يجعل منك نسخة إباحية من سيدة أعمال، شخصية سخيفة".

وسافرت إيفانكا ترامب مع زوجها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، من الولايات المتحدة للانضمام إلى قائمة الحاضرين البارزين لحفل زفاف ميشا نونو، التي شملت الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، والمغنية الأمريكية كاتي بيري، وصديقها الممثل أورلاندو بلوم، ومقدم البرامج التلفزيونية البريطاني جيمس كوردن، والأميرتين البريطانيتين يوجيني، وبياتريس.

ومن المقرر أن تتزوج نونو، التي ولدت في البحرين وتعيش في الولايات المتحدة، من قطب النفط الأمريكي مايكل هيس في حفل يقام وقت غروب الشمس بفيلا أوريليا الأنيقة.

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