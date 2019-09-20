خبير .. توقعات بعودة الأداء الإيجابي للبورصة في الأسبوع القادم بعد تخفيض الفيدرالي للفائدة





قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت علي حالة من التباين وعدم الإستقرار نتيجة لخالة القلق اللتي اصابت المستثمرين خاصة الأفراد، من جراء إستهداف بعض منافذ الإنتاج لشركة أرمكو السعودية ، واللي تعد أكبر شركات إنتاج للبترول .





وأوضح الفقي من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن ها الحدث قد أثر بالسلب علي غالبية الأسواق العربية خلال الأسبوع السابق ، ولكن بدأت حدة التوتر تقل تدريجياً مع نهاية الأسبوع ، وأستقرت غالبية الاسواق وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستويات 14742 نقطة ، وذكر أن مستوي 14800 نقطة لم يتأكد كسرة.





وتوقع الفقي ، عودة التماسك مع بداية الأسبوع القادم ، خاصة بعد تخفيض الفدرالي الامريكي للفائدة بمقدار 25 نقطة والتوقعات بمواصلة المركزي المصري سياستة التوسعية ، وتخفيض سعر الفائدة مع نهاية هذا الشهر وبالطبع سوف يؤثر ذلك بالإيجاب خاصة علي اسواق المال واللتي تتأثر بشكل كبير بأتجاة السياسات النقدية .





وأشار الي أنه ، مازلنا قرب مناطق الدعوم عند مستويات 14800 ومازال الإتجاة صاعد علي المدي المتوسط مادام المؤشر فرق مستويات 14500نقطة وتوقع الإتجاة صوب 15100 نقطة خلال الاسبوع القادم.

اما بالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة و المتوسطة ، فقال أن لدية مناطق دعم عند مستويات 540 نقطة ، واالتي نتوقع تكوين مراكز شرائية بالقرب منها ، و معاودة الصعود خاصة أن أسعار الأسهم مازالت جازبة للشراء ، وتعد فرصة إستثمار جيدة وإستهداف مستوي 550 نقطة خلال الفترة القادمة .





وأغلق رأسمال السوقي للأسهم عند مستوى 738 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.26% عن الأسبوع الماضى محققًا خسائر بقيمة 17.1 مليار جنيه.

وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 440.4 مليار جنيه إلى 429.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 651.4 مليار جنيه إلى 635.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.



