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طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة ثلاثي الفريق بعد السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:54 م
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طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة ثلاثي الفريق بعد السوبر
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أحمد عصام
 
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كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن حجم إصابة ثلاثي الفريق الذي تعرض لإصابات متنوعة خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد طبيب القلعة الحمراء إن إصابة عمرو السولية جاءت في وجه القدم وأنه تحامل على نفسه واكمل المباراة بالرغم من الكدمة القوية التي تعرض لها.

وأن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي غادر أحداث المباراة في الشوط الثاني إصابته هي اجهاد في السمانة، وشارك حسام عاشور بديلا له في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

وتعرض محمود متولي لإصابة قوية في بداية المباراة بالشوط الأول وغادر عن اثرها ولم يقدر على استكمال اللقاء، وأكد طبيب الفريق انها شد في الخلفية.

وتوج منذ قليل النادي الأهلي بلقب السوبر المصري لنسخة 2018 على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن النادي الاهلي هو بطل نسخة السوبر المصري الأخيرة لموسم 2017 بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الإمارات.

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