"انقلب السحر على الساحر".. الشعب "الواعي" يُسقط استطلاعات قنوات الإخوان التخريبية

أثبت الشعب المصري درجة وعي كبيرة، خلال السنوات الماضية، قد رفض الشعب المصري الخداع الذي تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية من خلال قنوات ممولة من دول تعادي مصر مثل قطر وتركيا، فقد أطلقت جماعة الإخوان هاشتاج للدعوة إلى التظاهر اليوم الجمعة، قد حثت قنوات الإهارب، المصريين على الخروج وتدمير بلادهم في ثورة تاكل الأخضر واليابس.

تسقط القنوان الاخوانية في سقطات غير مهنية، فلم تتعلم قناة الشرق الاخوانية من غلطة مكملين، ووضعت استطلاع راي، عبر صفحتها أيضا، ليخرج الشعب المصري يصوت ضد الخروج في ثورة تدمر الوطن، نشكر قنوات الإخوان (الشرق ومكملين) التي تكشف الشعب المصري واعي ولا تنطلي عليه تلك الخدع عبر سقطاتها غير المهنية ومخالفتها لأخلاقيات الإعلام .

استطلاع الشرق

لم تتعلم قناة الشرق من غلطة مكملين، كررت نفس الغلطة، حاولت تداركها بحذف المنشور بعد فضيحة مدوية، أطلقت قناة الشرق الإخوانية (استطلاع رآي) عبر صفحتهم الرسمية علي موقع تغريدات القصيرة "توتير"، أمس 19 سبتمبر، كان سؤال الاستفتاء : "هل أنت مع دعوات النزول إلي الشارع لرحيل السيسي؟".

كانت النتيجة تعكس وعي الشعب المصري، الذي يرفض العملاء والخونة، ولايقبل تدمير وطنه، يعيي سيناريو سوريا والعراق حيث أن 73 % من المصريين الشرفاء النزول في ثورة الاخوان المزعومة لتخريب الوطن، قد شاركوا في هذا التصويت علي صفحات الاخوان ليعطوا الإرهابية درسا في حب الوطن حيث لم يؤيد دعواتهم سوى أقل من 20 % بينما أبدي 2% عدم اهتمامهم بالدعوات اصلا .

استطلاع الرأي

ففي محاولة فاشلة لقناة "مكملين" الإخوانية الإرهابية، دعت المصريين للتظاهر عن طريق إطلاق" استطلاع راي" للمصريين عبر صفحتها الرسمية علي توتير، لمدة ثلاث أيام من الثورة المزعومة ، كتبت مكلمين" هل انت مع التظاهر ام ضد "

قبل عدة ساعات من الثورة المزعومة، لم تكمل القناة الاسفتتاء والتصويت بسبب فشلها حيث صوت 68% من المصريين الواعيين برفض التظاهر وتخريب الوطن وتعطيل عجلة الانتاج، وهو مادفع القناة لعدم اكمال الاستطلاع وحذف المنشور قبيل موعد انتهائه .

ثورة مزعومة

أطلقت قنوات الإخوان هاشتاجات مزيفة وحشدت لها ملايين الحسابات الوهمية من اللجنان الالكترونية، لدفع وحشد المصريين، للثورة وهدم بلادهم وتطبيق نموذج سوريا والعراق وخراب الأوطان، لكن فشلت خططتهم في التأثير على الرأي العام وتوجيهه نحو اتجاه محدد لإثارة الوقيعة بين الشعب والجيش.

قد أطلقت الجماعة الإرهابية عشرات الدعوات للتظاهر منذ سقوط محمد مرسي و فض اعتصام رابعة المسلحة وهي دعوات: جمعة الحسم وجمعة الغلابة وجمعة رابعة أيقونة الثورة وجمعة حرائر مصر، ثم دعوات الهارب معتز مطر تحت شعار" اطمن انت مش لوحدك"، ويعلم الشعب المصري أهمية الاستقرار وقيمة الانجازات التي حققتها الدولة طول السنوات الماضية لذلك أصبح مصير هذه الدعوات هو الفشل .

حروب الجيل الرابعة

تقوم الحروب الحديثة علي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الشائعات والاكاذيب وتوجيه الحروب النفسية للشعوب بغرض دفع الشعوب لتدمير نفسها عن طريق الثورات والانقسامات من خلال مخططات هدفها السيطرة علي ثروات الشعوب وخيراتها وزرع الإرهاب وجماعات المتطرفة.

قد اكد الرئيس السيسي، خلال بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والاحتفال بثورة 23 يوليو ، في يوليو 2018، أن الدول تنهار بنشر الاحباط وفقدان الأمل بهدف دفع الشعوب للتحرك لتدمير أوطانهم، مشيرا أن مصر تواجه 21 ألف شائعة في 3 أشهر فقط الهدف منها خلق البلبلة وعدم الاستقرار والإحباط".

كما أضاف السيسي خلال مؤتمر الشباب في 14 سبتمبر الجاري، أن الشائعات تهدف ضرب الثقة الشعب في الجيش، والقوات المسلحة مؤسسة حساسة تجاه الشائعات"كان في حالة الوفاة فى حفل القناة، وبعدين اتأجلت الدفن 3 أيام، لغاية لما افتتاح القناة، بقى الراجل ده يعمل كده فى أهل بيته، كده نصدقه تاني، الراجل ده عمل المدفن، طب على حساب مين".

قد نفى الرئيس السيسي هذه الشائعة " الكلام ده بقوله الأجهزة قالتلى أبوس إيديك متقولوش، ولكن علشان أريح كل مصرى، الست الطيبة اللي بتدعي لي في البيت وتقول انت كده ولا كده، لاوالله والله هذا كذب وافتراء، كذب وافتراء، كما أكد الرئيس السيسي أنه رفض تناول الطعام علي الحساب دولة " ابنكم صادق وامين اووي ان شاء الله، ومعايا فواتير اكلي وشربي لما دخلت الرياسة لاقيتهم بياكلوا علي حساب البلد ، رفضت كده، وقولتهم كل واحد ياكل علي حسابه" .