الأهلي يفوز على الزمالك 3-2 ويُتوج بطلا لكأس السوبر المصري (فيديو)

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار كأس بطولة السوبر المصري، وبهذا الفوز يتوج النادي الأهلي بطلا للسوبر للمرة الـ11 في تاريخه .





وأحرز جونيور أجاي الهدف الأول للقلعة الحمراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 للأهلي.





وفي الشوط الثاني، يضرب جونيور أجاي مرمى الزمالك من جديد محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 48، وسجل هدفي الزمالك محمود علاء من ركلتي جزاء نفزهما ببراعة في الدقيقتين 64 و 76.





وبدء الأهلي مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.





خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - رمضان صبحي.





الهجوم: جونيور أجاي.





وبدء الزمالك مباراته أمام الأهلي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا - يوسف أوباما - محمد أوناجم.





الهجوم: أشرف بن شرقي.





إصابات لحقت بلاعبي الفريقين في الكأس السوبر

أصيب محمد عبد الغني فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعدما سقط على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الأهلي، ويشارك بدلًا منه محمود الونش.





وفي الدقيقة 28، غادر محمود متولي مدلفع الأهلي ملعب المباراة بعد الإصابة التي لحقت به ليشارك محمد هاني بدلا منه.





وفى الدقيقة 71، يدفع فايلر بحسام عاشور على حساب ياسر إبراهيم ليغادر مصابًأ أيضًا، وذلك قبل أن يدفع بالتغيير الثالث بنزول مروان محسن بدلا من جونيور أجاي فى الدقيقة 82 .



أول تعليق من مرتضى منصور على خسارة الزمالك من الأهلي في السوبر علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خسارة القلعة البيضاء من النادي الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في كأس السوبر المصري ، لعام 2018/2017.

وأكد البعض بأن رئيس نادي الزمالك كان غاضب للغاية من خسارة الزمالك لبطولة السوبر المصري، وقد ظهر هذا بوضوح مع بعض اللقطات التي ظهر فيها رئيس الزمالك خلال اللقاء، ومن المتوقع بأن تكون هناك عقوبات إدارية على لاعبي الزمالك في الساعات المقبلة من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويذكر بأن المستشار مرتضى منصور كان قد إنفعل على جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ملعب المباراة، وذلك بعدما تبادلت الجماهير هتافات تهاجم فيها النادي الأهلي، وطلب مرتضى منصور من الجميع الإلتزام بالأخلاق الرياضية وعدم توجيه أي سباب إلى المنافس.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري:-



