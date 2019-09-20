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رئيس جامعة القاهرة: "بنافس جامعات عندها ميزانيات دول" (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:57 م
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رئيس جامعة القاهرة: بنافس جامعات عندها ميزانيات دول (فيديو)
رئيس جامعة القاهرة
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم، موضحًا أن الجامعة سابقا كانت خارج تصنيف الـ500.

وأوضح "الخشت"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "في كافة التصنيفات الخاصة بالجامعات العالمية حققنا تقدم غير مسبوق؛ وهو تقدم تاريخي".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن تصنيف شنغهاي للجامعات يعد الأقوى والأكثر دقة؛ لأن معاييره صارمة، كاشفا أن جامعة القاهرة أصبحت لأول مرة ضمن أحسن 300 جامعة على مستوى العالم ضمن هذا التصنيف.

وتابع: "جامعة القاهرة تقدمت بنسبة 100% في تصنيف "QS" البريطاني للتخصصات لعام 2019"، مشيرا إلى أن خلال عامين تم دخول 11 تخصص جديد.

وكشف رئيس جامعة القاهرة أن موازنة الجامعة حوالي 5 مليارات جنيه و600 مليون جنيه من بينها 3 مليارات و600 مليون من الدولة و3 مليار من الموارد الذاتية للجامعة، متابعا: "إحنا بنافس جامعات عندها ميزانيات دول".

وحول ما تردد عن ضعف رواتب أساتذة جامعة القاهرة قال: "أنا مش رئيس جامعة القاهرة فقط.. أنا أستاذ زي أى حد.. وكلنا واحد.. وأتمنى ازود دخول زملائي"، مشيرًا إلى أنه يحاول أن يقوم بزيادة موارد الجامعة من خلال تحسين عمل المعامل البحثية والخدمية والتي تصل إلى 167 مركز، لأن إيراداتهم ضخمة للغاية.
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