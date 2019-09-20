"الخسارة الأولى محليًا".. ماذا قدم مدرب الزمالك "ميتشو" في مباراة السوبر؟ 





ميشتو بدأ المباراة بخطة 4-3-3 المعتادة، بتواجد عواد في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء، وعبد الشافي وحمدي النقاز، وفي خط الوسط لعب طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما، وفي المقدمة تواجد شيكابالا وبن شرقي وأوناجم.



المدرب الصربي أجرى تغيراته مبكرًا، خيث خرج عبد الغني بسبب الإصابة، وبعد ذلك أخرج ميتشو، محمد أوناجم، ودفع بمصطفى محمد والذي كان واحد من نجوم الشوط الثاني، وفي الدقيقة 65 خرج شيكابالا من المباراة وترك مكانه لزميله إمام عاشور. ميشتو بدأ المباراة بخطة 4-3-3 المعتادة، بتواجد عواد في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء، وعبد الشافي وحمدي النقاز، وفي خط الوسط لعب طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما، وفي المقدمة تواجد شيكابالا وبن شرقي وأوناجم.المدرب الصربي أجرى تغيراته مبكرًا، خيث خرج عبد الغني بسبب الإصابة، وبعد ذلك أخرج ميتشو، محمد أوناجم، ودفع بمصطفى محمد والذي كان واحد من نجوم الشوط الثاني، وفي الدقيقة 65 خرج شيكابالا من المباراة وترك مكانه لزميله إمام عاشور.



الزمالك اليوم لم يظهر بشكل جيد، بعض المحللين عقب المباراة أكدوا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو التشكيل الذي بدأ به ميتشو اللقاء، والذي أعطى تفوق واضح للمارد الأحمر، وجعل الأهلي يتقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكن البعض الأخر يلتمس العذر لميتشو والذي تفاجئ بإصابة اللاعب محمد عبد الغني في أول 10 دقائق من المباراة، وأضطر إلى إجراء تغيير بشكل مبكر للغاية.



على أي حال، فإن خسارة الزمالك اليوم أمام الأهلي سيتحملها بكل تأكيد المدير الفني الصربي، والذي أدخل نفسه في أزمة ثقة مع جماهير نادي الزمالك، وعليه أن يحاول سريعًا تصحيح أوضاعه في أسرع شكل ممكن، والفرصة الأولي هي مباراة الاتحاد في إفتتاح مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر. الزمالك اليوم لم يظهر بشكل جيد، بعض المحللين عقب المباراة أكدوا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو التشكيل الذي بدأ به ميتشو اللقاء، والذي أعطى تفوق واضح للمارد الأحمر، وجعل الأهلي يتقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكن البعض الأخر يلتمس العذر لميتشو والذي تفاجئ بإصابة اللاعب محمد عبد الغني في أول 10 دقائق من المباراة، وأضطر إلى إجراء تغيير بشكل مبكر للغاية.على أي حال، فإن خسارة الزمالك اليوم أمام الأهلي سيتحملها بكل تأكيد المدير الفني الصربي، والذي أدخل نفسه في أزمة ثقة مع جماهير نادي الزمالك، وعليه أن يحاول سريعًا تصحيح أوضاعه في أسرع شكل ممكن، والفرصة الأولي هي مباراة الاتحاد في إفتتاح مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر.

تلقى المدير الفني الصربي ميتشو، خسارته الأولى محليًا مع نادي الزمالك، وهذا بعدما خسر مساء اليوم أمام نادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة 3-2، وذلك بعد أيام قليلة من تلقيه الخسارة الأولى أفريقيًا على يد نادي جينيراسون السنغالي في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.هزيمتين على التوالي جعلت القلق والشك يدخل في قلوب الجماهير البيضاء، وبدأت التساؤلات هل كان ميتشو بالفعل هو الرجل المناسب في المكان المناسب بالنسبة لنادي الزمالك؟، وهل سيكون الصربي قادر على تعويض الفراغ الذي تسبب فيه رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس؟.علاقة جمهور الزمالك وأرائها في ميتشو قد سارت على عدة أنماط رغم الفترة القصيرة للمدرب مع النادي الأبيض، حيث في البداية أشادت الجماهير البيضاء بما قدمه ميتشو في بطولة كاس مصر تحديدًا، وفوزه على حساب المقاصة في ربع النهائي، ثم إقصاء الاتحاد السكندري من نصف النهائي، وأخيرً فوز على حساب بيراميدز بثلاثية في النهائي، كل هذه الأمور جعلت الجماهير تقول أن ميتشو سيكون له شأن كبير داخل النادي الأبيض.ولكن خسارة ضد جينيراسون السنغالي أفريقيًا، ثم خسارة مستحقة اليوم أمام النادي الأهلي، جعلت الأمور تعود لنقطة الصفر من جديد بالنسبة لميتشو مع جماهير الزمالك.