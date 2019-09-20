قفشة: أهدي لقب كأس السوبر لأسرتي وهذه رسالتي لمؤمن زكريا

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وقال قفشة عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على أول بطولة لي مع النادي الأهلي، كنا جيدين للغاية في الشوط الأول ونجحنا في إحراز هدفين".



وأضاف :"أما في الثاني ترجاعنا نوعا ما ولكن في النهاية نجحنا في الحفاظ وحققنا اللقب".



وواصل :"الفوز في مباراة اليوم يمنحنا دقعة قوية قبل المباراة المقبلة أمام سموحة، واهدي هدذا الفوز لوادي ووالدتي".



وزاد :"أتمنى عودة الجماهير مرة أخرى، والمباراة تصعبت في النهاية، ولكن نجحنا في تحقيق الفوز والتتويج باللقب".



وأتم حديثه :"أنا واحد من الناس كنت أتمنى تواجد مؤمن زكريا وهو لاعب كبير جدا وشخصية محترمة وحزين عليه جدًا وأتمنى له التعافي سريعًا وأن يعود للملاعب مرة أخرى".



وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





