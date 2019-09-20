طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة الثلاثي المصاب أمام الزمالك

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها الثلاثي محمود متولي وياسر إبراهيم وعمرو السولية لاعبو الفريق الأحمر خلال مباراة الفريق أمام الزمالك.



وقال محمود في تصريحات خاصة :"تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال اللقاء".

وأضاف :"ياسر إبراهيم اشتكى من إجهاد في السمانة، وعمرو السولية تعرض لكدمةقوية في وجه القدم".



الأهلي بطلا لكأس السوبر



توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



الشوط الأول



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد فتحي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول وأمامهم حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" وأمامهم الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي.



أما الفريق الأبيض فدفع مدربه الصربي ميتشو بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع أما الوسط فدفع بطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأمامه الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.



بداية المباراة كانت ساخنة للغاية حيث أتيحت فرصة التصويب لمحمد "قفشة" في الدقيقة الثانية لكن كرته ارتطمت بدفاع الزمالك، ليفسد خطورتها ويبعدها عن منطقة جزاء الفريق الأبيض.



وتلقى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ضربة قوية في الدقيقة 6 بإصابة محمد عبد الغني ليخرج من المباراة ويحل زميله محمود حمدي "الونش" بديلًا له.





وفي الدقيقة السابعة وصلت الكرة إلى عمرو السولية على حدود منطقة جزاء الزمالك، لكن كرته ابتعدت عن مرمى محمد عواد حارس الفريق الأبيض.



وارتكب محمد عواد حارس الزمالك خطأ كاد يكلف فريقه الهدف الأول بعدما تسلم الكرة من النقاز لكنه مررها خاطئة بعد ضغط من جونيور أجاي لتصل إلى حسين الشحات الذي سدد الكرة ضعيفة في يد حارس الزمالك، وتضيع أول فرص اللقاء المحققة.

وواصل الأهلي ضغطه على مرمى الزمالك حيث انطلق حسين الشحات ليمرر الكرة في الدقيقة 16 إلى عمرو السولية الذي مررها لمجدي "قفشة" ويسدد الكرة بباطن القدم وتمر بسنتيمترات قليلة على يسار محمد عواد حارس أصحاب القميص الأبيض.



وكاد محمد "قفشة" أن يضع الأهلي في المقدمة بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة من أحمد فتحي في الدقيقة 18 لكن محمد عواد تألق وتصدى للكرة وحولها إلى ركلة ركنية.



وفي الدقيقة 19 نجح النيجري جونيور أجاي في ترجمة سيطرة الأهلي إلى الهدف الأول بعدما تلقى الكرة من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليسددها صاوخ داخل شباك محمد عواد، ومحرزا أول أهداف المباراة والهدف الأول للمارد الأحمر.



بعد هدف الأهلي سقط محمود متولي متأثرًا بالإصابة جون تدخل من أحد ليسدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" الكرة ويتصدى لها محمد الشناوي وسط اعتراضات من لاعبي الأهلي تجاه تصرف نجم الزمالك لعدم قيامه بإخراج الكرة رغم إصابة مدافع الفريق الأحمر.



ولم يتمكن متولي من استكمال اللقاء ليخرج ويحل زميله محمد هاني بديلًا له في الدقيقة 25 في أول تغيير اضطراري لفريق الأهلي.



ومع حلول الدقيقة 28 سدد عمرو السولية كرة قوية مرت بجوار القائمة الأيسر لمحمد عواد.



وتلقى جونيور أجاي كرة بينية لكن محمد عواد تصدى لها ببراعة ليواصل لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات اللقاء، ومن عمل جماعي هيأ أجاي الكرة على حدود منطقة الجزاء لمحمد "قفشة" الذي سدد الكرة أعلى عارضة حارس الزمالك في الدقيقة 33.



وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة حيث مرر أحمد فتحي أحد أبرز لاعبي الشوط الأول كرة عرضية رائعة في الدقيقة 36 قابلها حسين الشحات برأسه لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الزمالك بقليل.



وفي الدقيقة 41 انطلق حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسقط لكن فيليكس بريتش حكم اللقاء طالب باستمرار اللعب.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد.



الشوط الثاني



ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني تحرك المدرب الصربي ميتشو ليقرر الدفع بمصطفى محمد بدلًا من محمد أوناجم لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأبيض.



وفي الدقيقة 48 قطع رمضان صبحي الكرة من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ليمرر الكرة بطريقة متقنة إلى جونيور أجاي الذي تسلم الكرة ببراعة ووضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الثالث للأهلي والثاني للاعب النيجيري في اللقاء.



عقب الهدف الثالث للأهلي لم يتحرك لاعبو الزمالك رغم تقدم الأهلي بالنتيجة الكبيرة وظلت سيطرة لاعبو الفريق الأحمر حيث شنوا عدة هجمات عن طريق الجبهة اليسرى للنشيط رمضان صبحي.



وارتكب محمد الشناوي حارس الأهلي خطأ ضد مصطفى محمد مهاجم الزمالك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63 دون تردد ليسددها محمود علاء وينجح في إحراز الهدف الأول للزمالك ومقلصًا النتيجة.



وبعد الهدف الأول للزمالك لجأ ميتشو لأخر تغييراته الهجومية بإشراك إمام عاشور بدلًا من شيكابالا في تغيير الغرض منه زيادة الناحية الهجومية.



وتلقى فايلر المدير الفني للأهلي ضربة أخرى في خط الدفاع بإصابة ياسر إبراهيم متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 71 ويحل حسام عاشور بديلًا له ويشارك حمدي فتحي في قلب الدفاع.



ومرر رمضان صبحي كرة رائعة إلى حسين الشحات الذي تسلم الكرة وراوغ مدافع الزمالك ليسددها وترتطم في أقدام مدافعي الزمالك.



وفي الدقيقة 75 أخطأ حمدي فتحي وتسبب في ركلة جزاء بعد عرقلته لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ليسددها محمود علاء ويضعها داخل الشباك محرزا الهدف الثاني للزمالك وله في المباراة بعدما وضع الكرة على يسار محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.



وقبل نهاية المباراة بـ7 دقائق قرر فايلر إجراء أخر تغييراته بإشراك مروان محسن بدلًا من جونيور أجاي لتنشيط الناحية الهجومية في الفريق الأحمر، ليتسبب بعدها مهاجم الأهلي في حصول محمود الونش على البطاقة الصفراء بعد تدخله القوي في وسط الملعب.



وقاد عمرو السولية هجمة أهلاوية في الدقيقة 85 من الناحية اليمنى ليمرر الكرة عرضية إلى مروان محسن لكن دفاع الزمالك أوقف خطورة الكرة وأبعدها خارج منطقة الجزاء.



واحتسب حكم المباراة فيليكس بريتش 5 دقائق كوقت بدل من ضائع لكن النتيجة بقت على حالها وتنتهي النباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتوج بطلًا للسوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه.

