ميسي يدعم قائمة برشلونة قبل مواجهة غرناطة

كشف إيرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، عن قائمة الفريق الكتالوني والتى ستخوض مواجهة غرناطة، غدًا السبت، فى الجولة الخامسة من دورى أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر انه قد شهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، فضلا عن عودة نيتو حارس مرمى الفريق من الإصابة التى تعرض لها منذ فترة.





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :





حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.





خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليت، توديبو، جونيور.





الوسط: راكيتيتش، سيرجيو روبيرتو، بوسكيتش، دى يونج، فيدال، آرثر.



