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خناقة بين مرتضى منصور ومجلس الأهلي (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:44 م
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خناقة بين مرتضى منصور ومجلس الأهلي (فيديو)
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أحمد عصام
 
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دارت أزمة كبيرة بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب انتهاء مباراة السوبر المصري وفوز المارد الأحمر باللقب الحادي عشر في تاريخه على حساب القلعة البيضاء.


وقامت جماهير النادي الاهلي بتوجيه السباب إلى مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك عقب المباراة مباشرة، مما جعل رئيس القلعة البيضاء يتوجه بالسباب إلى النادي الاهلي ومجلس إدارته. 


وتصدر محمد مرجان لمرتضى منصور وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، وتدخل الحضور من أجل إنهاء تلك الأزمة الكبيرة بين الطرفين.


وقرر لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق عدم تسلم الميداليات الفضية بعد الخسارة من النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


وجاء هذا الرفض من لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد الهجوم الذي تعرضوا له من قبل جماهير النادي الأهلي وتوجيه السباب لهم عقب المباراة مباشرة.

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