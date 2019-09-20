"رأس المال السوقي" يهبط 2.26% في أسبوع بسبب التوترات الجيوسياسية





تراجع رأسمال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عند مستوى 738 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.26% في الأسبوع الماضى محققًا خسائر بقيمة 17.1 مليار جنيه، نتيجة لحالة القلق اللتي اصابت المستثمرين خاصة الافراد من جراء إستهداف بعض منافذ الانتاج لشركة ارمكو السعودي





رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية





وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 440.4 مليار جنيه إلى 429.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 651.4 مليار جنيه إلى 635.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.





تداولات بورصة النيل تسجل 9.1 مليون جنيه





سجلت قيم التداولات ببورصة النيل نحو 9.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.5 مليون ورقة منفذة على 1253 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 39.76% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.24%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.





تداولات البورصة المصرية

قفزت قيمة التداول بالبورصة المصرية هذا الأسبوع إلى 12.5 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.029 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

من جانبه سجلت البورصة خسائر بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، في الوقت الذي تتجه فيه انظار المستثمرون لأجتماع البنك المركزي الأسبوع القادم.





قيم التداولات بمؤشرات البورصة المصرية





وسجلت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 539 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 60.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 830.3 مليون جنيه، بحجم تداول 316.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 39.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.7 مليار جنيه بحجم تداول 856.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 100.5 ألف عملية.











