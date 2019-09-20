ماذا قدم فايلر أمام الزمالك؟.. الفوز بِرهان أجايي وتحرر الشحات وقفشة

الفوز برهان "أجاي"



اللاعب نجم اللقاء ويسجل هدفين فى تتويج الفريق باللقب.







التعامل مع الإصابات الدفاعية



فقد النادى الأهلى مدافعيه محمود متولى وياسر إبراهيم خلال المباراة بسبب الإصابة مما جعل فايلر يقوم بتغيير مراكز عدد من لاعبيه داخل الملعب بعودة حمدي فتحي لاعب الوسط لقلب الدفاع ونزول محمد هانى للعب بجواره وأيضاً الدفع بحسام عاشور لتأمين وسط الملعب بعد رجوع حمدى فتحي لقلب الدفاع.





تحرر قفشة وحسين الشحات



يعد حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة أحد أبرز لاعبو النادى الأهلى فى مباراة السوبر والذى كان لكل منهما تحرر كامل فى الملعب مما جعل الثنائي يتحرك داخل المستطيل الأخضر بكل حرية وبالفعل اضاع الثتائي العدد من الأهداف وسجل الشحات الهدف الثالث وظهر بشكل جيد.



وتوج الأهلى بلقب السوبر المصري 11 مرة أعوام,2003,2005,2006,2007,2008,2010,2012,2014, 2015,2017,2018.





دفع المدرب السويسري رينيه فايلر بالمهاجم النيجيري للنادى الأهلى والذى كان غائب منذ فترة عن المشاركة مع الفريق وتراجع مستواه، به كأساسي في لقاء القمة أمام الزمالك ليفوز بالرهان ويكون