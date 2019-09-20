ماذا قدم فايلر أمام الزمالك؟.. الفوز بِرهان أجايي وتحرر الشحات وقفشة
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:40 م
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محمد جمال
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استطاع المدير الفنى السويسري رينيه فايلر الجديد للنادى الأهلى أن يقود النادى الأهلى للفوز على نادى الزمالك بثلاثيه مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية، فى مباراة شهدت تألق النيجيري جونيور أجاي والذى سجل هدفين بينما سجل الثالث حسين الشحات وسجل لنادى الزمالك محمود علاء هدفين من ركلة جزاء، ليتوج الأهلى باللقب رقم 11 فى تاريخه.
وكانت المباراة اليوم هى الثانية للنادى الأهلى تحت قيادة فايلر بعد الفوز الأول له المباراة السابقة أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد خارج الأرض سجلهم صلاح محسن ووليد سليمان، ويرصد "الفجر الرياضي" ما الذى قدمه المدرب السويسري أمام الزمالك.
الفوز برهان "أجاي"
دفع المدرب السويسري رينيه فايلر بالمهاجم النيجيري للنادى الأهلى والذى كان غائب منذ فترة عن المشاركة مع الفريق وتراجع مستواه، به كأساسي في لقاء القمة أمام الزمالك ليفوز بالرهان ويكون اللاعب نجم اللقاء ويسجل هدفين فى تتويج الفريق باللقب.
التعامل مع الإصابات الدفاعية
فقد النادى الأهلى مدافعيه محمود متولى وياسر إبراهيم خلال المباراة بسبب الإصابة مما جعل فايلر يقوم بتغيير مراكز عدد من لاعبيه داخل الملعب بعودة حمدي فتحي لاعب الوسط لقلب الدفاع ونزول محمد هانى للعب بجواره وأيضاً الدفع بحسام عاشور لتأمين وسط الملعب بعد رجوع حمدى فتحي لقلب الدفاع.
تحرر قفشة وحسين الشحات
يعد حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة أحد أبرز لاعبو النادى الأهلى فى مباراة السوبر والذى كان لكل منهما تحرر كامل فى الملعب مما جعل الثنائي يتحرك داخل المستطيل الأخضر بكل حرية وبالفعل اضاع الثتائي العدد من الأهداف وسجل الشحات الهدف الثالث وظهر بشكل جيد.
وتوج الأهلى بلقب السوبر المصري 11 مرة أعوام,2003,2005,2006,2007,2008,2010,2012,2014, 2015,2017,2018.
وكانت المباراة اليوم هى الثانية للنادى الأهلى تحت قيادة فايلر بعد الفوز الأول له المباراة السابقة أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد خارج الأرض سجلهم صلاح محسن ووليد سليمان، ويرصد "الفجر الرياضي" ما الذى قدمه المدرب السويسري أمام الزمالك.
الفوز برهان "أجاي"
دفع المدرب السويسري رينيه فايلر بالمهاجم النيجيري للنادى الأهلى والذى كان غائب منذ فترة عن المشاركة مع الفريق وتراجع مستواه، به كأساسي في لقاء القمة أمام الزمالك ليفوز بالرهان ويكون اللاعب نجم اللقاء ويسجل هدفين فى تتويج الفريق باللقب.
التعامل مع الإصابات الدفاعية
فقد النادى الأهلى مدافعيه محمود متولى وياسر إبراهيم خلال المباراة بسبب الإصابة مما جعل فايلر يقوم بتغيير مراكز عدد من لاعبيه داخل الملعب بعودة حمدي فتحي لاعب الوسط لقلب الدفاع ونزول محمد هانى للعب بجواره وأيضاً الدفع بحسام عاشور لتأمين وسط الملعب بعد رجوع حمدى فتحي لقلب الدفاع.
تحرر قفشة وحسين الشحات
يعد حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة أحد أبرز لاعبو النادى الأهلى فى مباراة السوبر والذى كان لكل منهما تحرر كامل فى الملعب مما جعل الثنائي يتحرك داخل المستطيل الأخضر بكل حرية وبالفعل اضاع الثتائي العدد من الأهداف وسجل الشحات الهدف الثالث وظهر بشكل جيد.
وتوج الأهلى بلقب السوبر المصري 11 مرة أعوام,2003,2005,2006,2007,2008,2010,2012,2014, 2015,2017,2018.
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