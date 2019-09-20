هيئة تونسية تمكن القروي من المشاركة في المناظرات الرئاسية

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين المرشح نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات الرئاسية.





سمحت الهيئة للقروي بالمشاركة في المناظرات الخاصة بالدور من الانتخابات الرئاسية سواء بالحضور في استوديوهاتها أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.



ووفقاً لـ "سبوتنيك" بناء على هذه الموافقة، راسلت التلفزة التونسية كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.





كما أتبعت التلفزة في طلبها المسارين الإداري والقضائي، حيث تم تكليف محاميها بطلب الإسراع في النظر في القضية.





وكانت المحكمة الادارية بتونس قد أعلنت، أمس، تلقيها ستة طعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تم إجراؤها الأحد الماضي 15 تشرين الأول /أكتوبر الجاري. وقد قدم هذه الطعون كل من المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار.









وفاة أرملة السبسي

أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صباح الأحد، وفاة والدته، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي.



قال حافظ قايد السبسي، وفي منشور على صفحته بفيسبوك، : "انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي".



الاتحاد الأوروبي

قال فابيو ماسيمو كاستالدو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات فى تونس، "إن أجراء الانتخابات الرئاسية يحدث فى أجواء تتسم بالهدوء حتى الآن".



وأضاف كاستالدو، أنه لم تسجل البعثة وقوع أى مخالفة جسيمة منذ انطلاق عملية التصويت، مشيرا إلى توافر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع، ، كما أشادكاستالدو بأداء رؤساء مراكز الاقتراع فى إدارة العملية الانتخابية.



وأوضح كاستالدو، أن بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات ستواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية من غلق للمكاتب وفرز للأصوات وصولا إلى الإعلان عن النتائج، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى يولي أهمية قصوى لإرساء قواعد الديقراطية في تونس، معربا عن أمله فى أن يشكل يوم الاقتراع عرسا ديمقراطيا على غرار الانتخابات السابقة. يذكر أن نتالئج الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول، أظهرت فوز كل من المترشح الحر قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر إجراؤها في الـ13 أكتوبر المقبل.أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صباح الأحد، وفاة والدته، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي.قال حافظ قايد السبسي، وفي منشور على صفحته بفيسبوك، : "انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي".قال فابيو ماسيمو كاستالدو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات فى تونس، "إن أجراء الانتخابات الرئاسية يحدث فى أجواء تتسم بالهدوء حتى الآن".وأضاف كاستالدو، أنه لم تسجل البعثة وقوع أى مخالفة جسيمة منذ انطلاق عملية التصويت، مشيرا إلى توافر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع، ، كما أشادكاستالدو بأداء رؤساء مراكز الاقتراع فى إدارة العملية الانتخابية.وأوضح كاستالدو، أن بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات ستواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية من غلق للمكاتب وفرز للأصوات وصولا إلى الإعلان عن النتائج، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى يولي أهمية قصوى لإرساء قواعد الديقراطية في تونس، معربا عن أمله فى أن يشكل يوم الاقتراع عرسا ديمقراطيا على غرار الانتخابات السابقة.