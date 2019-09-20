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وفاة والد الطفل مشجع الزمالك إثر انقلاب سيارة لجماهير الفريق بالإسكندرية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:36 م
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وفاة والد الطفل مشجع الزمالك إثر انقلاب سيارة لجماهير الفريق بالإسكندرية
الطفل ووالده
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داليا عادل
 
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توفى منذ قليل والد الطفل مشجع الزمالك بالمستشفى، إثر انقلاب سيارة جماهير الزمالك اليوم، على طريق الإسكندرية المتجه إلى برج العرب.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بحادث انقلاب سيارة جماهير الزمالك ومصرع طفل ووالده، بطريق الإسكندرية الزراعي، وانتقلت قيادات المرور، للمكان؛ لإزالة آثاره والوقوف على ملابسات الحادث.

وتم نقل والد الطفل إلى المستشفى حيث يعانى من إصابات خطيرة لتلقى العلاج، وفور وصوله توفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب تواجد جماهيري كبير في الجزء المخصص لجماهير النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة بساعتين.

في الوقت الذي شهد الملعب حضور جماهيري قليل من مشجعي نادي الزمالك، حيث تم تقسيم الملعب للجماهير الحمراء في مدرجات الثالثة يسار والجماهير البيضاء غي مدرجات الثالثة يمين.

وقد شهد محيط ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب تشديدات امنية كبيرة، وذلك قبل انطلاق مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء.

وتوج النادى الأهلى بلقب السوبر المصري لموسم 2017-2018 بعد الفوز على نادى الزمالك بنتيجة 3_2 في المباراة التى جمعت بينهم اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسجل للأهلى المهاجم النيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات وسجل للزمالك محمود علاء، ليفوز الأهلى باللقب رقم 11 في تاريخه.

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