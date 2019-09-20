لأول مرة.. سوهاج تشتري القمامة من المواطنين (فيديو)

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كشفت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، تفاصيل إطلاق مبادرة بيئية لشراء القمامة والمخلفات من المواطنين بسوهاج، مشيرة إلى أن كميات القمامة التي تخرج من الحي بشكل يومي تصل إلى 90 طنًا يوميًا.



وأشارت "سلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر في أسبوع" عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أنها تعمل على تحويل مشكلة القمامة إلى ثروة يستفاد منها الحي، موضحة أنها أنشأت كشك لتلقي القمامة القابلة للتدوير في منطقة الشهيد وهى منطقة مأهولة بالسكان يسكنها نحو 15 ألف نسمة، فضلا على إنشاء عدة أكشاك في مناطق أخرى.



ولفتت إلى أنها أعدت دورات تدريبية للسيدات في المنازل للتدريب على فرز وفصل القمامة، منوهة بأن هناك تسابق شديد من جانب المواطنين في التخلص من المخلفات، والحصول على عائد مادي، منوهة بأن حجم القمامة انخفض إلى النصف حيث أصبح حجم القمامة التي تجمع من المنازل يوميا نحو 40 طن، ويتم التخلص منهم بشكل آمن.



وأوضحت أنهم بصدد افتتاح المنفذ الثالث لجمع القمامة في منطقة المخبز الآلي، مضيفة أن أهالي الحي تطالبهم بفتح منافذ أكثر، كما أن تلك المنافذ تعد وسيلة لتوفير عدد من فرص العمل للشباب، فكل منفذ به 3 شباب مدربين من أبناء الحي، عندما يأتي إليهم مواطن لتسليم القمامة لهم، يتحدثون معه لتوعيته بآليات الفرز، ووزن القمامة وإعطائه مقابل مادي عن بيعه للقمامة.

