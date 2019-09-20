مشتريات الأجانب "غير العرب" تصل لـ 48.1 مليون جنيه في أسبوع

إستحوذت تعاملات المصريين نسبة 53.5% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة 40.3% والعرب علي 6.2 وذلك بعد إستبعاد الص فقات.





سجل الأجانب صافي شراء خلال تعاملات خلال الأسبوع الجاري بقيمة 48.1 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بلغت 85.9 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.3% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 24.7% وسجل العرب علي 9%.





وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 1.472.8 مليون ملين جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صاف يبيع بنحو 739.3 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.





قفزت قيمة التداول بالبورصة المصرية هذا الأسبوع إلى 12.5 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.029 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

من جانبه سجلت البورصة خسائر بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، في الوقت الذي تتجه فيه انظار المستثمرون لأجتماع البنك المركزي الأسبوع القادم.

تداولات بورصة النيل تسجل 9.1 مليون جنيه

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 9.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.5 مليون ورقة منفذة على 1253 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 39.76% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.24%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.



رأس المال السوقي يهبط 2.26% في أسبوع

وأغلق رأسمال السوقي للأسهم عند مستوى 738 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.26% عن الأسبوع الماضى محققًا خسائر بقيمة 17.1 مليار جنيه.

وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 440.4 مليار جنيه إلى 429.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 651.4 مليار جنيه إلى 635.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.

قيم التداولات بمؤشرات البورصة المصرية

وسجلت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 539 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 60.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 830.3 مليون جنيه، بحجم تداول 316.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 39.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.7 مليار جنيه بحجم تداول 856.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 100.5 ألف عملية.



