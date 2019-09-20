ديسابر يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في بداية مشواره بالدوري

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اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 18 لاعبا لخوض لقاء إنبي والمقرر له غدا السبت في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.



وضمت القائمة كلا :-



أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراس المرمى



ورجب بكار وعمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه والإيفواري ويلفريد كانون ومحمد عطوة وعبد الله بكره للدفاع



ومحمد فتحي وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبده لومالا وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى للوسط



ودودو الجباس للهجوم.



وخرج من القائمة الحارس أحمد دعدور ومحمود حماده وأحمد حمودي وعمر لعيوني وأحمد علي وجون أنطوي لأسباب فنية وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ونبيل عماد دونجا للإصابة وإبراهيم عادل للانضمام لمنتخب الشباب.