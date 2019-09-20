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عالم فيزياء ينشر بحثين في مجلة نيتشر.. وأحمد فايق: "لازم نحتفل بيه" (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:41 م
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عالم فيزياء ينشر بحثين في مجلة نيتشر.. وأحمد فايق: لازم نحتفل بيه (فيديو)
الإعلامي أحمد فايق
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أمنية فوزي
 
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كشف الدكتور محمود جعفر، مدرس الفيزياء بكلية العلوم بجامعة المنوفية، ومحاضر وباحث في جامعة هامبورج، والذي تمكن من نشر بحث في مجلة نيتشر العلمية الدولية يؤكد نقل البيانات عبر الحزم الضوئية، تفاصيل بحثه، أن الأبحاث الحالية تتعلق بمجال الضوء، وكيفية التحكم في الضوء، أو التحكم في المعلومات البصرية عن طريق الضوء أيضًا.

وأوضح "جعفر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن التحكم في الضوء أو المعلومات البصرية يتم داخل شرائح صغيرة جدًا، لافتًا إلى أن هذه الشرائح لا ترى بالعين المجردة.

وأضاف المحاضر والباحث في جامعتي هامبورج والمنوفية، أنه نشر بحثين؛ بحث العام الماضي، وهذا البحث، لافتًا إلى أن هذه الأبحاث توضح طرق نقل المعلومات والبيانات عن طريق الحزم الضوئية، مضيفًا أنه سيكون أيضًا بمثابة ذاكرة ضوئية؛ لأنه يسمح بتخزين المعلومات الضوئية لوقت معين.

وأشاد الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، الذي يذاع على قناة "دي إم سي"، بالدكتور محمود جعفر، عالم الفيزياء، قائلًا: "هذا الاستوديو يحتفل الآن بدكتور محمود جعفر، عالمنا وباحثنا، وهو مدرس بقسم الفيزياء في قسم العلوم جامعة المنوفية، والذي استطاع أن ينشر بحثًا جديدًا في نيتشر للعام الثاني على التوالي"، متابعًا: "إللي بيشنر في نيتشر لازم نحتفل بيه فورًا، وإللي بيتنشرله بحث فيها كأنه وصل لنهائيات كأس العالم".
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