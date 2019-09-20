عاجل.. محمود علاء يقلص الفارق للزمالك ويشعل السوبر أمام الأهلي (فيديو)





وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.









قلص نادي الزمالك الفارق مع الأهلي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في السوبر المصري للموسم قبل الماضي 2017-2018، لتصبح النتيجة تقدم القلعة الحمراء بنتيجة 3-1.