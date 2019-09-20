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عاجل.. محمود علاء يقلص الفارق للزمالك ويشعل السوبر أمام الأهلي (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:29 م
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عاجل.. محمود علاء يقلص الفارق للزمالك ويشعل السوبر أمام الأهلي (فيديو)
الاهلي والزمالك
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محمد مرعي
 
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قلص نادي الزمالك الفارق مع الأهلي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في السوبر المصري للموسم قبل الماضي 2017-2018، لتصبح النتيجة تقدم القلعة الحمراء بنتيجة 3-1.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.


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المزيد عن: هدف تقليص الفارق هدف الزمالك الاول محمود علاء الزمالك الاهلي
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