عاجل.. محمود علاء يقلص الفارق للزمالك ويشعل السوبر أمام الأهلي (فيديو)
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:29 م
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محمد مرعي
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قلص نادي الزمالك الفارق مع الأهلي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في السوبر المصري للموسم قبل الماضي 2017-2018، لتصبح النتيجة تقدم القلعة الحمراء بنتيجة 3-1.
وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.
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