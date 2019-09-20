رئاسية تونس 2019.. 'الهايكا' توافق على تمكين القروي من إجراء مناظرة تلفزية

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، على طلب التلفزة التونسية تمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني، و ذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل و البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.





وإثر هذه الموافقة راسلت التلفزة التونسية كلاّ من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.





وقد اتبعت التلفزة التونسية في طلبها المسارين الإداري والقضائي، حيث تمّ تكليف محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الأذون القضائية.





وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعبي البصري، ثمّنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين، والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.





ويذكر بأن عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي كان قد أكّد خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، أنّ الهيئة راسلت قاضي التحقيق المكلف بقضية المترشح للدور الثاني من الرئاسية نبيل القروي، ليتمتّع بتغطية إعلامية متساوية مع منافسه قيس سعيّد.