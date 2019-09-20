بعد 60 دقيقة.. الأهلي يضرب الزمالك بثلاثية نظيفة وخناقات بالجملة في السوبر





سجل ثلاثية الأهلي جونيور أجايي هدفين في الشوط الاول بالدقيقة 19 وفي الشوط الثاني بالدقيقة 47 فيما سجل هدف الأهلي الثالث حسين الشحات في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.









وشهدت المباراة الكثير من المشادات بين لاعبي الفريقين أبرزها مشادة شيكابالا مع علي معلول، بجانب مشادة تونسية بين معلول والنقاز ومشاهدة أخيرة عقب الشوط الأول بين حسين الشحات لاعب الأهلي وعبد الله جمعة لاعب الزمالك.









كما شهد الشوط الأول إصابة محمد عبد الغني لاعب الزمالك وخروجه من ملعب اللقاء وإصابة محمود متولي مدافع الأهلي وخروجه من الملعب