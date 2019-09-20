يلا شوت AHLY WON مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع KORA GOAL كورة لايف اون لاين رابط ماتش الاهلي 3-0 ناو

كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة فريق الزمالك ضد النادي الأهلي اليوم الجمعة 20/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر المصري لموسم 2018 YALA KOORA، مواجهة الأهلي ضد الزمالك KOORA STAR.





يلا كورة وسوف تكون المباراة نارية بين الفريقين حيث يسعى الناديين لاسعاد جماهيرهم خلال المباراة النهائية وتحقيق لقب جديد في خزائن الفريق KOORA ONLINE، وسوف تكون هذة هي المواجهة الأولى بين فاير وميتشو مدربا الناديين وجها لوجه منذ قيادة الفريقين خلال الفترة الأخيرة YALA SHOOOT PLUS.





يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في ديربي الكرة المصرية وقطبي المدينة، حيث يرغب الأهلي في الحفاظ على لقبه الذي فاز به في النسخة الأخيرة من البطولة، بينما يريد الزمالك في استعادة اللقب إلى خزائن القلعة البيضاء KOORA LIVE.





كورة أونلاين ويريد نادي الزمالك في الاقتراب من بطولات النادي الأهلي في مباراة السوبر بين الفريقين YALA KOORA، حيث سيبدأ المدربان بالقوة الضاربة خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز باللقب وبداية الموسم بشكل جيد قبل بطولة الدوري المصري الممتاز GOAL KOORA.





يلا شوت حصري مواجهة الزمالك ضد الاهلي في السوبر المصري KOORA STAR، وأعلن اتحاد الكرة المصري عن تواجد 5 آلاف مشجع لكل فريق خلال المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وعدم إقامة المباراة في القاهرة، بالرغم من أن سوف تقام مباراة الدوري في أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي LIVE KOORA.



