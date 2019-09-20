مواطنون يشيدون بشبكة الطرق: 50 دقيقة مدة الرحلة من العاصمة الإدارية لـ بنها (فيديو)

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عرض برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية " dmc"، تقريرًا ميدانيًا حول حجم الإنجاز في قطاع "الطرق والكباري"، في مصر خلال السنوات الأخيرة.



وذكر التقرير أن الدولة المصرية عقب ثورة يونيو اهتمت بالطرق والكباري، نظرا لأهميتها في دعم حركة التنمية والنهوض بمستقبل الوطن؛ ولذلك أطلقت المشروع القومي للطرق.



وأضاف أن شبكة الطرق الجديدة توفر الوقت والجهد والوقود، وتدعم وتيسر حركة التجارة خاصة بعد ربطها المحافظات بعضها البعض، حيث يبلغ ما تم إنجازه نحو 5 آلاف كيلو متر من الطرق.



في السياق ذاته، قال أحد المواطنين إن الطرق الجديدة توفر الوقت والمجهود، فضلًا أنها توفر عنصر الأمان له ولأسرته؛ لأن الطرق مجهزة بشكل جيدة دون مطبات أو "قطاعين طرق".



وأشاد أحد السائقين بشبكة الطرق الجديدة قائلًا: "وفرت وقت كبير أوي في نقل البضاعة.. الطرق الجديدة وفرت حوالي 50 كيلو جهد وتعب وغاز ووقت".



كما طالب أحد السائقين أن تكون كافة طرق مصر بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن المدة التي استغرقها من الانتقال من العاصمة الإدارية إلى بنها حوالي 50 دقيقة.



في حين، قال مواطن آخر: "الطرق أصبحت حاجة جميلة جدًا.. نقلة حضارية في مصر" بينما أضاف آخر: "عامل الأمان متوفر جدًا في الطرق الجديدة لي ولأسرتي.. حاجة تفرح إحنا بقينا بنتقدم والدولة بتهتم بالمواطن والأسرة.. إنجاز عمرنا ما شفناه قبل كدة، وياريت طرق مصر كلها تبقى زي كده".

