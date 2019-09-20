أمير الكويت يوجه رسالة جديدة لشعبه (فيديو)

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، سلامه إلى شعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أثناء توديعه له.





وظهر الشيخ صباح بالثوب الكويتي حاسر الرأس أثناء تواجد الرئيس الغانم لتوديعه، حيث طلب منه إيصال سلامه إلى كل كويتي وكويتية.





بدوره، دعا الغانم للشيخ صباح بالعودة القريبة إلى بلاده، متوجها بالشكر إلى الأمير على مشاعره الطيبة تجاه الشعب الكويتي، وفق وكالة الأنباء الكويتية(كونا).





ويعتبر اللقاء، الثاني من نوعه يجمعه بأمير البلاد في أمريكا، حيث التقى به قبل ثلاثة أيام، وظهر الأمير بصحة جيدة عقب الفحوصات التي أجريت له في أحد المستشفيات الأمريكية.





وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.





فحوصات طبية





وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت، قبل نحو اسبوعين، بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطلع في وقت سابق إلى لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بمجرد تماثله للشفاء.

وجاء في بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي يأمل الشفاء العاجل لأمير الكويت، بعدما دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الطبية.

وأضاف أنه تم إبلاغ ترمب بتأجيل اللقاء الذي كان مقررًا مع الشيخ صباح الأحمد في 12 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض إلى موعد لاحق. معربًا عن تطلع الرئيس الأميركي إلى لقائه بمجرد تماثله للشفاء.

وأكد المتحدث أن أمير الكويت "قائد يحظى باحترام كبير، وقد ظل شريكًا هائلًا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة". سبق أن تعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي، في شهر أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها طيبة وهو بصحة جيدة.