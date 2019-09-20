آخرها "أنا متوتر وكمان مضايق".. كيف تصدى فنانو مصر لأكاذيب السوشيال ميديا؟

أصبحت السوشيال ميديا، في مصر، آداة لنشر الأكاذيب والشائعات ضد مؤسسات الدولة المصرية، تستغل جماعة الإخوان الإرهابية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والاكاذيب والاساءة للدولة المصرية ومؤسساتها، عشرات الحسابات المجهولة والوهمية تديرها الجماعة لنشر هاشتاجات وصور وفيديوهات مفبركة، لدعوة للثورة المزعومة التي تقود الدولة للسقوط مثل سوريا العراق.

قد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 22 يوليو 2018، خلال بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والاحتفال بثورة 23 يوليو، أن انهيار الدول يبدأ بنشر الاحباط وفقدان الأمل بهدف دفع الشعوب للتحرك لتدمير أوطانهم حيث واجهت مصر 21 ألف شائعة في 3 أشهر فقط الهدف منها خلق البلبلة وعدم الاستقرار والإحباط".

وتقدم "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز التحذيرات التي اطلقها نجوم الفن للمصريين من مخاطر الشائعات على السوشيال ميديا.

محمد لطفي

خرج الفنان محمد لطفي، بأغنية ساخرة عن وسائل التواصل الاجتماعي، قد غنى لطفي، في فيديو مصور، بثه عبر الانترنت يعبر عن التوتر والقلق الذي تسببه وسائل التواصل الاجتماعي " أنا متوتر، أنا مضايق، للسوشيال ميديا خلاص مش طايق، أنا متوتر، وكمان مضايق من سوشيال ميديا خلاص مش طايق" .

أضاف لطفي خلال الفيديو مؤخرا، "ما كفاية الواتس اب، ونقدم على الغاز الطبيعي، للسوشيال ميديا قفلنا الباب، مش عايز حاجة تزيد ترويعي، اشاعات أكاذيب ، الفاظ كده عيب، ينزل هاشتاج كده يتمخطر، يعمل فكرة يمكن أخطر، بأعلي صوت أفضل أنادي مش عايز فتنة تمس بلادي، أنا مضايق" .

أحمد داوود

نشر الفنان أحمد داوود، فيديو عبر حسابه بموقع "الانستجرام"، يطلب فيه من جمهوره عدم تصديق أى شائعات لان الحقيقة لها أكثر من جانب .

وأضاف داوود، أنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي و التوتير لمتابعة التريند" حابب أقول حاجة مهمة لكل الناس اللى ممكن تكون تائهة وبتدور على الحقيقة ومين الصح ومين الغلط ومش عارفة تعمل إيه".

وأكد داوود، أن سوشيال ميديا لا تنتصر للحق، وأنه تعرض لتجربة مع أحد زملائه الذي ظلمته السوشيال ميديا وانحزت للطرف الظالم علي حسابه "أنا قول تجربتي شخصية اللي حصلت من عدة أشهر ليها علاقة بالشغل بين طرفين، وكل طرف كان شايف إن هو الصح، وكل طرف كان عنده الأسباب اللي بيقولها لنفسه تقنعه إن هو الصح، والخناقة كبرت وبقت موجودة على السوشيال ميديا بشكل غريب والناس بقت تتعاطف مع طرف عن الآخر وأنا من جوة الحكاية ومش مصدق إن الناس خدت صف حد على حد تانى".

قد نصح داوود، جمهوره عدم الانحياز لأي رآي بدون معرفة الحقيقة، لابد أن يعرف الشخص الحقيقة بنفسه بدون تلقين من أي شخص أو فيديو أو حكاية " النهاية أنك تاخد صف شخص في مشكلة أنت متعرفهاش، ودي غلطة فى منتهي الخطورة، وأنا لغاية دلوقتي معرفش أيه الحقيقة، وفي النهاية الموضوع متمشيش ورا أى حد بيقول أى حاجة، أنت دايما خد رآيك أنت، وبالتالي مش هتحكم على موضوع غير لما يكون حصلك شخصيا مش حد حكالك ولا قريت عنه ولا شفت فيديوهات لحد بيتكلم عنه".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد خلال مؤتمر الشباب، يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، إن ما انجزته مصر خلال الخمس سنوات الماضية ليس انجاز حكومة أو شخص بعينه لكنه انجاز الشعب .

وأضاف الرئيس، أن الشائعات تهدف ضرب الثقة الشعب في القيادة السياسية قائلا:" أنت النهاردة جاي تضرب الصدق، اللى بقوله من غير أسماء فالطرح اللى بيطرح أو الموضوعات اللى بتطرح ممكن تكون حقيقة"، موضحا أن شائعة حالة الوفاة خلال حفل افتتاح قناة السويس ليست حقيقية، "حالة الوفاة فى حفل القناة، وبعدين اتأجلت الدفن 3 أيام، لغاية لما افتتاح القناة، بقى الراجل ده يعمل فى أهل بيته كده نصدقه تاني، الراجل ده عمل المدفن، طب على حساب مين".

وقد نفى الرئيس السيسي هذه الشائعة قائلا:"الكلام ده بقوله الأجهزة قالتلى أبوس إيديك متقولوش، ولكن علشان أريح كل مصرى، الست الطيبة اللي بتدعي لي في البيت وتقول انت كده ولا كده، لاوالله والله هذا كذب وافتراء، كذب وافتراء."