الأهلي يسجل الثالث.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر ON SPORT يلا كورة رابط ماتش الاهلي والزمالكLIVE

تابع البث المباشر لمواجهة فريق الأهلي بقيادة مدربه فايلر مع منافسه فريق الزمالك بقيادة مدربه ميتشو اليوم الجمعة 20/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي بطولة السوبر المصري KOORA ONLINE.





يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين فريق الأهلي وفريق الزمالك في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، ويقام اللقاء في الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب YALA SHOOOT PLUS.





يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع وسوف يذاع اللقاء بين الزمالك والاهلي في الديربي المصري بين قطبي الكرة المصرية على قناة أون سبورت، وأيضا سوف يذاع عبر قناة تايم سبورت التي قد افتتحت حديثا في الأشهر الماضية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وسيذاع أيضاً عبر قناة النايل سبورت عبر قمر النايل سات YALA LIVE.





كورة أونلاين لم يتعرض فايلر مدرب الأهلي الجديد لاختبارات كثيرة مع القلعة الحمراء، GOAL KOORA حيث تولى تدريب الفريق في مباراة واحدة أفريقية ونجح في تحقيق الفوز خارج مصر أمام فريق كانو سبورت بنتيجة هدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان في دوري أبطال أفريقيا KOORA STAR.





يلا كورة حصل ميتشو مدرب الزمالك على ثقة الجماهير بعد حصوله على لقب كأس مصر على حساب فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وأيضا كان قد وصل بالفريق إلى دور ال32 بعد خوضه مباراة الإياب مع الفريق، YALA KOORA ولكنه تلقى خسارة أمام فريق جينراسيون فوت السنغالي خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وهي المباراة الأخيرة له قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري KORAA Live.



