عاجل.. أجايي يقتل الزمالك ويسجل الهدف الثالث للأهلي (فيديو)





وجاء هدف الأهلي الثالث عن طريق جونيور أجايي في مطلع الشوط الثاني من تمريرة رائعة من رمضان صبحي.













سجل الأهلي الهدف الثالث في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في السوبر المصري للموسم قبل الماضي 2017-2018.