عاجل.. أجايي يقتل الزمالك ويسجل الهدف الثالث للأهلي (فيديو)
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:14 م
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الفجر الرياضي
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سجل الأهلي الهدف الثالث في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في السوبر المصري للموسم قبل الماضي 2017-2018.
وجاء هدف الأهلي الثالث عن طريق جونيور أجايي في مطلع الشوط الثاني من تمريرة رائعة من رمضان صبحي.
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