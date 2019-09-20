خناقة بين الشحات وعبدالله جمعة بين شوطي السوبر

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نشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك في نهاية الشوط الأول.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر المصري التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





ويتقدم الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد سجلهم حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي.





وأشعلت جماهير فريق الكرة بالنادي الأهلي الشماريخ في استاد برج العرب بالإسكندرية.





جاء ذلك بعد الهدف الثاني الذي سجله حسين الشحات في شباك الزمالك في السوبر المصري.



