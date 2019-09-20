يلا شوت Youtube ON مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت نتيجة مباراة الاهلي والزمالك NEW

تبدأ مباراة الأهلي والزمالك كورة ستار KORA STAR، مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري وبالتحديد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وهذا بحضور أكثر من 10 الأف مشجع في مدرجات ملعب الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، والذي يحتضن لقاء القمة الذي يقام في نهائي السوبر المصري في نسخته رقم 16.





تاريخ موجهات الأهلي والزمالك يلا شورت في بطولة السوبر

ويذكر أن نادي الأهلي هو حامل الرقم القياسي في بطولة السوبر المصري حيث حصد المارد الأحمر اللقب في 10 مناسبات سابقة، في حين حصد المارد الأبيض اللقب ثلاث مرات أخرهم، كان خلال مباراة الأهلي والزمالك YALLA SHOT PLUS، في موسم 2016، وهذا بعدما أنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وحسمت البطولة بضربات الجزاء.





وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب الزمالك في نهائي كأس السوبر في 4 مرات سابقة، كانت الأولى في موسم 2003، وبعد ذلك في مواسم 2008، و2014 وأخيرًا في موسم 2015.





أجواء مباراة الأهلي والزمالك كورة أونلاين اليوم

كشفت بعض التقارير الرسمية عن كون حالة من الروح المعنوية العالية قد سادت معسكر القلعة الحمراء قبل لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك KORA STAR، وخاصة بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام فريق كانو سبورت خارج ملعبه بهدفين مقابل لاشيء.





وفي الجهة المقابلة، سيطر الإلتزام على معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة الأهلي والزمالك يلا شورت بلاس، وحرص الجهاز الفني بقيادة ميتشو على الحديث مع اللاعبين حول أهمية تحقيق الفوز في مباراة السوبر اليوم من أجل تحقيق الثلاثية بعد فوز الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية ومن بعدها بطولة كأس مصر 2019.