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البورصة السعودية تتجاهل العمليات الأرهابية.. وتقفز 1.2% هذا الأسبوع

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:02 م
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البورصة السعودية تتجاهل العمليات الأرهابية.. وتقفز 1.2% هذا الأسبوع
متداول بالبورصة السعودية يشير إلى شاشات التداول
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حققت البورصة السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع ارتفاعات بنسبة 1.21%، متعافية من خسائرها التى أصبتها بداية الأسبوع من جراء عمليات ارهابية على منشأت نفط السعودية،  حيث أن تلك الأعمال لم تؤثر على تداولات السوق في مجمل الأسبوع بعد أعلان المملكة استعادتها  مستويات انتاج النفط سريعًا ما قبل الهجمات.

 

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق ارتفاعًا بقيمة 95 نقطة ليصل إلى مستويات 7926.82 نقطة مقابل  مستويات 7831.80 نقطة  كان قد افتتح تداولات الأسبوع عندها.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات بالسوق نحو 20 مليار ريال بالتداول على 699.7 مليون سهم وبتنفيذ نحو 582 ألف صفقة.

 

وتصدر سهم" صناعة الورق" قائمة الأسهم الاكثر ربيحة بارتفاع نسبتة 10.37% ليصل إلى 9.4 ريال، بينما كان أكثر الأسهم خسارة سهم" أميانتيت" الذي هبط بنسبة 13.3% محققًا سعر 18 جنيه.

 

 

أرمكو تستعد للطرح الأولى.. وتنفي تأثير الهجمات الأرهابية على تأجيل خطط الطرح:


قال محمد الرميح المدير العام لإدارة الأسواق بالبورصة السعودية متحدثاً خلال مؤتمر إن البورصة مستعدة للطرح العام الأولي لشركة أرامكو وإنها أجرت تغييرات كبيرة وتحديثات على نظامها للتعامل مع العملية الضخمة، مؤكداً أن السوق لديه كل ما يلزم لطرح عام أولي عملاق.

 

المملكة تستعيد مستويات انتاج النفط سريعًا :

 

واستعادة المملكة العربية السعودية مستويات انتاجها من النفط ما قبل الهجمات الأرهابية سريعًا، وتوقعت أن تصل إلى 1 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

 

وكانت المملكة خسرت أكثر من نصف مستويات انتاجها من النفط بسب الهجمات الأرهابية على منشات نفطية تابعة لشركة أرمكو.

 

و قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء إن إعلان أرامكو استئناف الإنتاج بعد هجمات  ارهابية يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة.

 

وأضاف لجدعان أن أرامكو تواصل إمداد الأسواق بالنفط دون انقطاع، مما يعني أنه ليس هناك ما يعوق إيرادات النفط.

 

وقال ”ينصب تركيزنا على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حيث يوجد التنوع“ مضيفا أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.9 بالمئة في 2019.

 

وقال إن الرسوم والضرائب من المتوقع أن تكون هي نفسها من أرامكو هذا العام.

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