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صبري فواز عن التمثيل: "نتعامل مع كل أشكال البشر والشرير والطيب والمتطرف"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:43 م
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صبري فواز عن التمثيل: نتعامل مع كل أشكال البشر والشرير والطيب والمتطرف
صبري فواز
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داليا الحسين
 
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قال الفنان صبري فواز، إن أمور عديدة صنعت موهبته واختلافه مع بقية الممثلين، أبرزها التطور التقني والإطلاع الثقافي.

وأضاف "فواز" في حواره الإعلامية قصواء الخلالي مع برنامج "المساء مع قصواء"، عبر فضائية "ten" إن الممثل دوماً يكون على علاقة بكل البشر وكل تخصصاتهم ومشاعرهم والنفسية، نتعامل مع كل أشكال البشر والشرير والطيب والمتطرف، كل الحالات الإنسانية بكل مهنه.

وتابع: "الممثل يجب أن يكون طيلة الوقت لديه دراية وفكرة عن الموضوع، المسألة محتاجة للفرجة على البشر".

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